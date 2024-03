Viajó hasta España pensando que iba a casarse con Luis Miguel y sufrió un desenlace dramático

Una impactante estafa salió a la luz en España. La protagonizada es una mujer nicaragüense de 73 años llamada Sandy Somarriba y gastó todos sus ahorros para viajar desde Estados Unidos a Madrid bajo la falsa promesa de casarse con el famoso cantante mexicano Luis Miguel.

La historia comenzó hace 10 meses, cuando Sandy, una apasionada seguidora de la música de Luis Miguel, recibió un mensaje de un estafador que se hacía pasar por el equipo del artista a través de Facebook. Engañada por la ilusión de poder hablar con su ídolo, Sandy accedió a pagar 500 dólares por una supuesta “tarjeta de fan” que le permitiría tener comunicación directa con el cantante. “La gente no entiende como caí”, le dijo la mujer al medio Heraldo.

Pronto, Sandy comenzó a entablar conversaciones con el supuesto Luis Miguel, quien manipuló sus emociones y la convenció de enviarle grandes sumas de dinero, llegando hasta los 10.000 dólares, bajo la excusa de supuestas deudas que el estafador alegaba tener.

Viajó hasta España pensando que iba a casarse con Luis Miguel y descubrió la estafa

“Me escribió cosas que me llegaban al corazón y yo le creía todo como una estúpida. Todo el mundo tiene el deseo de que lo amen”, contó.

Los chats entre el falso Luis Miguel y Sandy.

La situación alcanzó al punto máximo cuando el falso Luis Miguel propuso a Sandy casarse con él en España diciéndole que quería dejar a su actual pareja, Paloma Cuevas. “Y yo le dije que sí. Me dijo que tenía todo listo para casarnos”, detalló. Sin pensarlo dos veces, Sandy gastó sus últimos ahorros y tomó un vuelo a Madrid, donde esperaba ser recibida por el supuesto artista y un chofer.

Sin embargo, al llegar a Madrid, Sandy se encontró completamente sola, abandonada por el estafador y sin recursos para regresar a casa. “Ahí es cuando el mundo se me vino a los pies”, recordó sobre el angustiante momento.

Luis Miguel y Paloma Cuevas.

Después de denunciar el fraude a las autoridades españolas, la mujer tuvo que recurrir a un antiguo jefe para pedir dinero prestado y así poder volver a Estados Unidos. “No tengo más plata. Se lo di todo, pero lo que más me duele es mi corazón destrozado, hecho trizas”, expresó.

A pesar del duro golpe, el estafador continuó excusándose diciéndole a Sandy que “los cantantes famosos están muy controlados y que no puede usar el celular cuando quiere”. Y esto no fue todo el falso Luis Miguel siguió insistiendo en comunicarse: “Anoche me llamó y hablamos 33 minutos. Yo le sigo la corriente y le dijo que ya no soy una mujer confiada, que ver para creer”.