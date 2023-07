Irreconocible: así luce hoy Tronchatoro, la directora que horrorizaba a “Matilda”

En 1996 se estrenó la película “Matilda”, que rápidamente se convirtió en un clásico infantil. La villana de la cinta, la maestra y directora Tronchatoro interpretada por Pam Ferris, sigue siendo recordada por todos, a pesar de los más de 20 años que han pasado desde su lanzamiento.

Ferris, una actriz galesa que consolidó su carrera en el cine, protagonizó la cinta en 1996 y posteriormente participó en otros proyectos importantes como “Harry Potter y el prisionero de Azkaban” y “Otra vuelta de tuerca”.

Su papel en “Matilda” marcó un antes y un después en la carrera de la actriz, quien tenía 48 años cuando interpretó el papel de la temida directora de la escuela Crunchem Hall.

Así luce Pam Ferris, la famosa Tronchatoro de "Matilda". (web)

Una de las escenas más recordadas del film es cuando Tronchatoro obliga a Bruce Bolaños, un alumno del colegio, a comer una torta de chocolate gigante. Asimismo, otra parte memorable de la película es cuando la villana agarra de las trenzas a la pequeña Amanda Tripp, por no cumplir las reglas de la escuela y llevar un peinado diferente a las otras niñas.

Después de interpretar a la maestra Tronchatoro en la exitosa película de Matilda, Pam Ferris participó en otros grandes proyectos del cine y la televisión.

Entre ellos, destacan su papel como Ma Larkin en la serie británica The Darling Buds of May en 1993, y como Laura Thyme en Rosmery y Thime en 2003. Esta aparición en roles distintos al de villana enloqueció a sus seguidores.

En 2019 Pam Ferris participó en la película “Tolkien”, un film biográfico estadounidense que cuenta la vida del famoso escritor J. R. R. Tolkien, protagonizada por Nicholas Hoult y Lilly Collins.

Este fue el último proyecto en el que trabajó. Gracias a su vasta experiencia en la filmografía, muchos expresan que es una de las actrices más versátiles y talentosas de la época.

Cómo es la actualidad de Pam Ferris

En la televisión, su trabajo más destacado fue en la popular serie Llama a la comadrona. Pam confesó haber rechazado durante mucho tiempo los papeles de “madre”, considerándolos indecentes para una mujer de su edad.

Pam Ferris

Así luce Pam Ferris hoy en día

Nacida en Alemania el 11 de mayo de 1948, Pam Ferris se casó en 1986 a los 38 años con Roger Frost, a quien conoció mientras trabajaba en el Royal Court Theatre de Londres. Aunque no ha tenido hijos debido a su obsesión por su carrera, ella afirma que no es un arrepentimiento.

Actualmente, Pam disfruta de sus días leyendo libros, siendo una lectora voraz. Llega a leer hasta cinco libros al mismo tiempo.

