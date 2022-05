Qué es de la vida de Mara Wilson, la niña protagonista de Matilda

Mara Wilson, quién hoy tiene 34 años, fue quién le dio vida al personaje “Matilda” de la famosa película de 1996. La niña de ocho años, que capturó el sueño de muchos niños al usar poderes mentales, se alejó del cine e inclusive escribió un libro contando lo que padeció por ser etiquetada para toda la vida como la protagonista de Matilda.

Con tan solo ocho años, Mara Wilson se convirtió en una estrella infantil con su protagónico en ‘Matilda’, película producida por Disney, y consiguió el reconocimiento internacional. Previamente, la actriz ya había aparecido en films como ‘Papá por siempre’ y ‘Milagro en la calle 34′.

Escenas de la icónica película con Dany DeVito

La película ‘Matilda’ conquistó a niños y jóvenes con la increíble historia de una niña superdotada, quien tras sufrir el rechazo constante de su familia, desarrolla poderes mentales con los que enfrenta a la despiadada y cruel directora de su colegio, Agatha Tronchatoro.

Tronchatoro, la directora que Matilda odiaba

Años después se conoció que, durante las grabaciones de Matilda, Mara atravesaba por una delicada situación familiar, ya que su madre se encontraba luchando contra un cáncer que le fue diagnosticado un año antes de que su hija fuera elegida para el rol principal. Inclusive, unas semanas antes del estreno del film, falleció su mamá.

Un año después del gran éxito de ‘Matilda’, la pequeña actriz audicionó para ser la protagonista de ‘Juego de Gemelas’, pero el papel terminó quedando en manos de Lindsay Lohan. En el 2000, Mara tuvo su última aparición en una película, ‘Thomas y el ferrocarril mágico’, para alejarse para siempre de la gran pantalla.

Wilson decidió alejarse de la actuación y dedicarle tiempo a sus estudios para terminar el colegio y luego siguió la carrera de Arte en la Universidad de Nueva York. Desde entonces se dedica a la escritura y la dramaturgia.

Pasados los años, la actriz comentó los motivos por los cuales prefirió alejarse de las cámaras. Mara explicó que se sintió sexualizada desde pequeña y que ser estrella desde tan chica fue algo que la afectó mucho.

Mara Wilson tiene 34 años actualmente

“A los 13, nadie me decía que era linda o se referían a mi aspecto de forma positiva como lo hacían antes. El chico que me gustaba en sexto grado me dijo fea, los críticos de cine decían que tenía ‘un aspecto extraño’ y un compañero de campamento me dijo: ‘¿Tú eras Matilda? ¡Ganaste peso desde entonces!’ Me fui a casa llorando”, recordó en una entrevista.

En 2016, Mara lanzó su autobiografía titulada “Where Am I Now: True Stories Of Girlhood And Accidental Fame” (“Dónde estoy ahora: historias reales de niñez y fama accidental”), en el que cuenta que para la industria quedó encasillada como una niña y se le cerraron muchas puertas cuando creció.

Mara Wilson escribió su autobiografía

Por otro lado, Wilson es miembro de una fundación que ayuda a personas con estrés, depresión y ataques de pánico.

Danny DeVito y Rhea Perlman fueron como unos padres para Mara Wilson

Rhea Perlman y Danny DeVito (quienes eran pareja en ese momento) fueron los encargados de interpretar a los terribles padres de la niña genio. En la autobiografía de Mara, la actriz contó que, tanto DeVito como Perlman, se ofrecieron a cuidarla el tiempo que fuera necesario mientras sus padres estaban ocupados en el hospital, luchando contra la enfermedad de su madre.

Dany DeVito fue como un padre para Matilda fuera de escena

“Danny y Rhea me llevaban al teatro, al cine o simplemente a pasar el rato en sus casas. Realmente me mantuvo distraída y feliz”, explicó la actriz de ‘Matilda’. Además, confesó que ambos actores la trataban como si fuera su hija, por lo que se sentía segura a su lado.

Según lo contado por ABC News, la actriz pensó que su madre había muerto sin verla en la gran pantalla, pero años después DeVito le reveló que no había sido así, ya que él mismo le había mostrado el corte final de ‘Matilda’ mientras se encontraba en el hospital.