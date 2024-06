La voz de María Becerra estará en uno de los personajes de “Mi Villano Favorito 4″ y no parece ella

Ya no hay dudas de que María Becerra es una artista multifacética y lo demostró una vez más cuando en las últimas horas hizo público que participó del doblaje de la película “Mi Villano Favorito 4″ y reveló que será la voz de “Poppy”, un nuevo personaje en el que ella puso su impronta.

Muchos famosos doblaron voces para personajes animados como Chayanne, Antonio Banderas, por solo mencionar algunos de los que le dieron vida a un dibujo con su voz. Ahora fue el turno de “la nena de Argentina” quien no dudó en aceptar la propuesta de sumarse a la que será la nueva película que tiene a Gru como personaje principal.

La voz de María Becerra estará en uno de los personajes de “Mi Villano Favorito 4″.

“Que emociooooón poner mi voz para este personaje”, escribió María Becerra al repostear la publicación de Universal Pictures Argentina en X con las primeras imágenes de Poppy donde se pudo escuchar la voz de la cantante, que suena muy diferente a cómo habla ella en la vida real, lo que sorprendió aún más a los fanáticos de la artista, pero también de esta película que supo conquistar generaciones.

María Becerra será la voz de “Poppy” y causó revuelo

El primer gran anuncio lo hizo Universal Pictures Argentina, quienes se encargaron de buscar a la cantante para que se sume a este gran proyecto, por el que recibió halagos en redes de parte de los usuarios.

“¡Todo es emoción Estamos muy contentos de anunciar que @mariabecerra22 será la voz de Poppy en #MiVillanoFavorito4″, anunciaron y luego dieron algunos detalles de este nuevo personaje: “Poppy es una adolescente que sueña con ser una villana ¿Podrá lograrlo? Descubrilo a partir del 20 de junio en tu cine favorito”.

La película se estrena el unas semanas y este adelanto hizo que muchos quieran ver la peli, para descubrir más sobre este personaje. “Un día la tenés en un evento, al otro te esta haciendo un TikTok de torta frita casual, otro cantando frente a Messi y ahora hasta doblaje te hace. Fuaaaa, Maria Becerra un sentimiento lpm”, fue uno de los comentarios con más likes e interacciones.

“Lo hizo tan bien q no parece ella no como cierto mexicano”, “Pensé que sería malo pero ni se nota que es ella, god”, “Podemos hablar de que, de todos los artistas/infuencers que se han involucrado en doblaje sin ser profesionales, este es el más profesional, de verdad trabajo el doblaje y lo hizo muy bien y no solo leyó los diálogos como Luisito o Juan y pipe o Lola índigo”, fueron otros mensajes en los que destacaron el trabajo de la artista.