Tildaron a María Becerra de “villera” por querer pastelitos, mate y nieve el 25 de mayo y respondió picante

María Becerra protagonizó un tenso cruce con una usuaria en “X” luego de que esta la tildara de “villera” por expresar su deseo de querer comer pastelitos con mate mientras nieva. El posteo de la cantante se viralizó en esta red social y recibió cientos de halagos y algunas críticas por su respuesta.

La “nena de Argentina” posteó un mensaje relacionado con el próximo 25 de mayo y su deseo de cómo le gustaría disfrutar este día patrio, uno de los más importantes en el calendario argentino.

“Dicen que el 25 de mayo va a ser el día más frío del año y CAPAZ que nieva.. ¿te imaginas? Te pones a escuchar “Como pude amarla” de Mario Luis con unos pastelitos y matecito calentito, en eso miras por la ventana y esta NEVANDO…FUA”, escribió María en su cuenta verificada de X, ex Twitter.

Tildaron a María Becerra de “villera” por querer pastelitos. Captura de pantalla.

Fue entonces que una usuaria no dudó en interactuar con este comentario de la artista, sin pensar que ella lo leería. “Estas cosas de María Becerra me dan un cringe, amiga siempre queres ser la mas villera la mas humilde!!!!”, lanzó picante la joven y no solo recibió una tajante respuesta de la cantante sino también cientos de mensajes en los que fue duramente criticada.

En cada fecha patria, es una costumbre en el país comer locro y en panadas y a la tarde unos pastelitos o tortas fritas combinadas con mate, por lo que el deseo de María es el mismo de muchos argentinos que no tardaron en brindarle su apoyo y ella defendió esta tradición.

“Pero si es 25 de mayo y ese día una de las cosas que se comen son pastelitos con mates ridícula… día patrio ARGENTINO, pero si querés lo festejo tomándome un skinny caramel machiato con cobertura de frutos rojos escuchando Celine Dion como para que no te moleste”, respondió sin dudarlo María Becerra y se ganó el apoyo no solo de sus fanáticos sino también de miles de usuarios por defender costumbres argentinas.

El desubicado comentario de Piqué que sorprendió a María Becerra

Gerard Piqué se ganó el repudio de múltiples personas alrededor del mundo por un polémico comentario que hizo hacia María Becerra. La cantante pasó por el estudio de la Kings League para dialogar con los panelistas, entre ellos streamers y ex futbolistas, sobre los próximos pasos de su carrera.

Fue en esa ocasión donde uno de los presentes quiso saber qué seguía en la agenda de la “nena de Argentina”. Entonces, la cantante comenzó a enumerar los países que visitaría con su gira.

“Ahora voy a estar en Bolivia dando dos shows...”, comenzó, pero fue rápidamente interrumpida por el exfutbolista, quien la cortó con un “Joder... quién va a Bolivia. Jodido”. Tras ver la expresión burlesca de Piqué, María se ríe casi con incomodidad y explica: “Esperá, estoy contando. Lo está viendo gente de todos lados”.

Al ser cuestionado por sus compañeros, Piqué profundizó y generó aún más tensión: “La gente esperaba Barcelona, Santander, Madrid... Pero, Bolivia, ¡joder!”. Con esto, la cantante de 24 años, para aligerar el ambiente, lo corta con una broma: “La cagaste. La verdad yo estaba tirando mi fecha tranquila”, acotó para luego continuar con sus fechas.