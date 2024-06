Se viene la película “Historias invisibles”, un thriller inspirado en hechos reales rodado en Mendoza

Una nueva producción llega a las multisalas nacionales el próximo jueves 6 de junio. Y esta vez, Mendoza es protagonista en un thriller policial inquietante y basado en hechos reales. Se trata del filme “Historias Invisibles”, escrito y dirigido por el argentino Guillermo Navarro, que se rodó íntegramente en Mendoza.

Protagonizada por Antonella Ferrari (“El Marginal”), Eleonora Wexler, Vanesa González y un elenco con destacados actores locales como Pinty Saba, Willy Olarte y Santiago Raca. Una película de Río Films, con la producción de la mendocina Sofia Toro Pollicino, conforma la lista de cintas estrenadas en los últimos años que fueron rodadas íntegramente en Mendoza.

Una historia incómoda con Mendoza como protagonista

Tras ganar la competencia de Cine Latino en Hollywood a Mejor Guion de Largometraje. (Latino Screenplay Competition), el director argentino Guillermo Navarro decidió llevar al cine esta historia inspirada en casos reales.

“Historias Invisibles” narra la historia de dos chicas secuestradas por una organización de trata de personas. Cecilia (16) viene de una familia pobre de Catamarca y es captada por un novio mucho más grande que ella. Jorge, su padre, y ante la no colaboración de la policía, pierde toda esperanza de encontrarla hasta que recibe un llamado de su hija y decide emprender un viaje de 2.000 Km para rescatarla. Paula (18), es una chica de clase media de Mendoza que es secuestrada violentamente y su madre, ante la no ayuda de las autoridades, decide recorrer burdeles buscándola, aunque tenga que enfrentarse a todo y a todos.

“Empecé con esta historia hace un tiempo. Vivía en el exterior y leía noticias de trata, entonces me pregunté si a mí me pasara lo mismo, ¿Qué haría? Inspirado en estos casos reales pensé en la historia, y también la paralela, de cómo los proxenetas escapan, o como las chicas sobreviven. Y salió el guion. Luego de ganar el concurso volvía Argentina y ahí me conecto con Sofía Toro que se identificó con el guion y comenzamos a trabajar en la película. En ese momento decidimos hacerla en Mendoza, porque nos brindaba más posibilidades y necesitábamos representar a cuatro o cinco provincias dentro de la historia, y las locaciones de Mendoza nos permitían hacerlo”, cuenta el guionista y director del thriller policial, que tuvo como principales locaciones los departamentos de San Martín, Junín, Luján, Ciudad, Las Heras y Maipú.

La preproducción del proyecto se vio interrumpida por la pandemia, por lo cual el rodaje comenzó a mediados de 2021. Desde el casting realizado en Buenos Aires y Mendoza, hasta conformar un numeroso equipo de técnicos mendocinos, la película es el resultado de un trabajo de alto nivel audiovisual, que tiene como protagonistas a artífices locales.

“En este caso el casting fue intenso, participé de la selección en directo. Hicimos un casting importante en Buenos Aires, porque el personaje central es una menor de 16 años y no quería trabajar con un menor, entonces dimos con la joven Antonella Ferrari que daba justo para la película. Después Vanesa González, Eleonora Wexler los convocamos ya conociendo su trabajo. Pero en Mendoza hicimos un casting muy intenso, porque tenemos unos 70 roles que participan. Buscamos un montón de actores y realmente fue muy bueno el resultado. En el caso de Pinty Saba ella tiene una participación corta, pero es muy importante por lo que representa dentro de la historia y quedó realmente maravillosa. Incluso ya tuve un par de testeos sobre la película, tanto en Buenos Aires, como en Londres y Estados Unidos, y en cada visualización con especialistas, todos me hacían referencia al trabajo de Pinty”, resalta el director sobre el elenco.

-¿Cómo fue tu experiencia de rodar una película en Mendoza?

-El rodaje en un comienzo fue un poco conflictivo, porque estábamos en la segunda semana de pre producción y comenzó la pandemia. Nos atrasó el tiempo y comió el 30% del presupuesto. Y un año y medio después logramos comenzar el rodaje con protocolos en ese momento. Pero trabajamos con muchos técnicos mendocinos y eso fue muy positivo, porque cuando traes todo el equipo técnico de afuera te encarece el proceso. Y desde mi experiencia que he trabajado en set de Hollywood, la verdad que con el equipo de técnicos y artistas de Mendoza no extrañé nada, no hay mucha diferencia. Y el agregado de la buena onda y predisposición del equipo, que suma mucho para el ambiente creativo, que se conectaron con el guion.

-Es una historia cruda que requería de cierta tensión.

-Sí. Es una película que intenta decir algo, en un momento donde todo es muy superficial y pasajero. La película tiene un mensaje importante y queremos que se transforme en un tema de concientización. Es un thriller que te tiene en la butaca hasta el último minuto, la gente que lo vea va a disfrutar la experiencia y al mismo tiempo recibir un mensaje importante para la sociedad y estos tiempos.

El Cine Nacional, la financiación y la posibilidad de la provincia en la industria

En los últimos años, Mendoza es protagonista de innumerables producciones nacionales e internacionales, que propician la inversión en la industria audiovisual, acompañada no solo por la financiación del INCAA y el Estado provincial, sino también por inversiones privadas, que apuestan al potencial que tiene el país y Mendoza en la materia.

-Después de esta experiencia, ¿Cuál es tu mirada del cine nacional y sus posibilidades de crecimiento?

-La verdad que en Mendoza y el país hay muy buenos equipos de trabajo, tanto técnicos como artistas, lo cual sigue siendo una oportunidad para inversiones en el cine. Por eso da un poco de bronca la situación actual del INCAA, donde se bastardea el trabajo. Primero, porque la mayoría de la plata que ingresa al INCAA llega por los grandes tanques norteamericano que están en las salas, con lo que se retiene de cada ticket. Y segundo, que hay un valor muy importante en la producción. Por ejemplo, las películas generan turismo y trabajo directo en ese momento. Y en el caso de Argentina, con un sistema federal desvirtuado, el aporte del INCAA no alcanza para hacer una película, es una porción de todo el presupuesto.

El cine nacional tiene un montón de beneficios adicionales que muchos no conocen. Antes la industria del cine era muy limitada, y en los últimos años en Argentina se han hecho entre 300 a 400 películas por año, y muchas de ellas financiadas por plataformas internacionales. Para mí, eliminar la inversión de los Estados es un error. En todo el mundo existe, porque todos competimos con Estados Unidos. Y se combina la inversión del Estado y el privado, con el mismo sistema, que le sacan de lo recaudado a las producciones internacionales, para promover el cine nacional.

-Luego del estreno en las salas, ¿Van a vender la película a alguna plataforma?

-En este momento no tenemos algo concreto para las plataformas, tenemos un agente de venta para ofrecerla en plataformas internacionales, pero luego del estreno veremos que sucede. El estreno en Argentina es importante, porque si logramos materializar la reacción que ya tuvo en el pre estreno exclusivo y que fue muy buena, todo eso ayuda para instalarla en otras plataformas.

-¿Pensás rodar otra película en Mendoza?

-Tengo una doce de guiones como para poder filmar. Es muy probable que mi próxima película la haga en Mendoza, y la relación con la producción. La verdad que la pasamos muy bien, dentro de la locura de un rodaje. Fue una experiencia muy enriquecedora.

Estreno de “Historias Invisibles”

La película argentina “Historias Invisibles” llega a las multisalas el próximo jueves 6 de junio.

Con guion y dirección de Guillermo Navarro, y la actuación protagónica de Antonella Ferrari, Eleonora Wexler, Vanesa González, el filme estará en la cartelera de Cinemark Hoyts en Palmares Open Mall.