Filtraron un escandaloso audio que Jorge Rial le envió a su hija Morena: “Voy a ir a cag… a trompadas”

Morena Rial sigue siendo uno de los temas de la semana en los diferentes programas de espectáculos. La relación escandalosa de la joven y su padre es noticia desde hace años, y aún más luego de que ella le declaró la “guerra” mediática.

Esta vez, fue en A La Tarde que mostraron un audio que Jorge Rial le envió a su hija en 2018, en el que se lo escucha muy enojado. La mediática filtró la nota de voz que su padre le mandó a través de WhatsApp, donde él mismo asegura que ella lo va a traicionar.

Morena y Jorge Rial, en una de sus tantas reconciliaciones.

En el mensaje, Rial le expresa que está “harto de todo” y habla de la pareja que Morena tenía en Códoba. Además, manifiesta su descontento con que su hija se haya mudado a otra provincia, pero aún más molesto con su entorno.

“Pero, ¿vos te pensás que ese pibe está con vos porque te quiere? ¿O el otro? Pero, ¿de verdad lo pensás? Yo, la verdad, no puedo creer que me digas eso”, se lo escucha decir al periodista en el mensaje que pasaron en el programa de Karina Mazzocco.

Jorge Rial, furioso con Morena y su expareja, Facundo Ambrosioni

Jorge Rial acusó a Morena de ser la causante de sus fracasos amorosos y sus separaciones. “Me cagaste todas las parejas que pudiste, todas las que pudiste. No estudiaste, no hiciste un caraj… Vas a esa provincia de mier…, con esa gente de mier… Todos ladrones, delincuentes, negros”, lanzó Rial.

“Y te lo estoy grabando para que después uses esto, porque lo vas a hacer. Sé que me vas a traicionar, estás así. Porque vos por la guita sí lo vas a hacer”, agregó en medio de la discusión.

“Me harté de todo. Voy ya para allá, voy a ir cag… a trompadas a tu novio. No, no lo voy a ir a cag… a trompadas yo, ni me voy a ensuciar por ese muchacho. La con… de su madre a todo”, cerró el conductor, haciendo referencia a la relación de su hija con Facundo Ambrosioni, el padre de su nieto.

