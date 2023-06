Estremecedor relato de Morena Rial sobre las agresiones que recibió de Silvia D’Auro, su madre adoptiva

Las declaracione de Morena Rial en los últimos días dieron qué hablar y lo mismo ocurrió cuando la joven relató algunos episodios de violencia y agresiones que habría recibido de parte de su madre adoptiva, Silvia D’Auro. La ex de Jorge Rial quedó en el ojo de la tormenta, aunque aún no salió a defenderse.

En diferentes ocasiones, Morena habló y denunció públicamente a su madre, con quien no tiene relación desde que cumplió 15 años. Tras la separación de D’Auro de Jorge Rial, se rompió la relación, que ya tenía algunos cortocircuitos.

La influencer se sentó una vez mas en A La Tarde (AméricaTV) y, acompañada de Luis Ventura, contó cómo sufrió durante su infancia, cuando su padre no estaba en casa y quedaba ella y su hermana, Rocío Rial, al cuidado de su mamá.

“Nos mandaba de lunes a viernes, obviamente, al colegio y de viernes a domingos, de siete de la mañana a tres de la tarde a maestra particular, nos mandaba a estudiar”, recordó Morena.

Luego, contó un episodio que se dio cuando ella viajó a Córdoba a visitar a Mariana Antoniale, la ex de su papá, que venía de una familia humilde. “Me llamó y me dijo ‘yo no entiendo cómo podes estar con toda esa gente pobre. Claro ahora sí entiendo porque vos saliste de ahí. No te tendría que haber sacado de la villa donde te saqué'”, relató.

Silvia D’Auro golpeó a Rocío Rial por comer un bollo de pan

Lo que más sorprendió a todos fue el hecho de violencia física que sufrió Rocío, por el cual Morena ya no quiero volver a vivir con ella. “Un día volvimos de particular y habíamos ido a comprar el pan y nos comimos (con su hermana) dos miñoncitos, uno cada una”, recordó la influencer.

Silvia D’Auro

Y eveló qué ocurrió luego: “Ella preguntó a la panadería cuánto habían mandado y lo pesó cuando llegamos y faltaba un poquitito. Le metió una piña a mi hermana que la dejó sangrando y le llamé a mi papá diciéndole que no agunataba más”.

“La última vez que me pegó a mi le dije ‘me tocás una vez más y yo a vos te voy a matar’. Tenía diez años y hasta cuándo me iba a golpear”, contó.

Seguí leyendo