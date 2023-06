Quién es Azucena Luna, la madre biológica de More Rial y que vive en Tucumán

Morena Rial está en boca de todos esta semana debido a su reciente irrupción televisiva, en donde ha desfilado por algunos programas y develó ciertos detalles familiares.

La joven es hija adoptiva de Jorge Rial y Silvia D’Auro y en las últimas horas aseguró que conoce detalles acerca de su familia biológica: “Si, yo sé quiénes son, no los conozco, no los quiero conocer, pero sé quiénes son”.

Apareció Azucena, la madre biológica de Morena Rial.

Lo cierto es que en las últimas horas apareció en los medios una mujer que dice ser su madre. Se trata de Azucena Luna, una mujer oriunda de Tucumán que tuvo a Morena cuando solo contaba con 20 años.

La mujer brindó una entrevista telefónica con el programa LAM y aseguró que no conoce a Rial y se mostró arrepentida de haber entregado a More a otra familia.

Azucena Luna, la madre biológica de More Rial

Esta mujer que ahora tiene 45 años, a los 21 años tenía dos hijos, un nene y una nena, con otra pareja. En ese momento comienza una relación con el papá de Morena, cuando queda embarazada y ella quiere seguir adelante con el embarazo, pero en el medio aparecen terceras personas que le empiezan a llenar la cabeza a quien es el papá biológico de Morena y lo hacen dudar de su paternidad.

Según la periodista Cora Debarbieri, Azucena “decide continuar con el embarazo y llega a Silvia D’Auro y Jorge Rial por unos amigos albañiles que estaban trabajando en la casa de Silvia D’Auro, y cuando se enteran de la situación que estaba pasando esta señora, no sé de qué forma llega a Silvia, y ella le propone contactarse y le explica que querían formar una familia y adoptar hijos”.

Años posteriores se enteró que su hija fue criada por Rial cuando la vio a través de fotos en una revista que cubrió el casamiento entre el conductor y D’Auro, además del bautismo de Morena.

Azucena Luna se arrepiente de haber entregado en adopción a Morena Rial

En la entrevista brindada a LAM, Azucena Luna aseguró que en un momento dudó en dar en adopción a More, pero que Silvia D’Auro arremetió contra ella: “Vos diste tu palabra y la vas a cumplir, sino voy y traigo a tus dos hijos de Tucumán, los criamos nosotros y vos te vas a olvidar de tus hijos”, habría sido la amenaza de la ex de Rial.

Luego, le preguntaron sobre cómo ve la relación de Rial con su hija y si alguna vez intentó contactarlo: “No quiero dirigirle la palabra a ese hombre. Al ver cómo trata a mi hija no quiero hablarle. Me da miedo, no quiero que después de tantos años venga a arruinar mi vida”, sentenció la mujer.

