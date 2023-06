Morena Rial, en guerra con su padre, contó toda la verdad sobre su adopción

Morena Rial anunció días atrás que le declararía la guerra a su padre, Jorge Rial, y este lunes se sentó en A La Tarde (AméricaTV) donde ventiló de todo. La joven, fiel a su estilo, no se guardó nada y respondió a cada pregunta que le hizo el equipo de Karina Mazzocco, además, habló por primera vez de su adopción.

La mediática blanqueó que con su padre no tienen relación, pero viajó a Colombia prácticamente obligada por el vínculo que los une. Esta nueva guerra se habría desatado porque, según Morena, su padre la responsabiliza por del infarto que sufrió en Colombia. “Dice que nosotros peleamos mucho, pero debería ocuparse de su vida”, resaltó.

“Tengo mensajes espantosos de él. No le respondo, lo bloqueo. Me cortó la niñera de mi hijo y el alquiler en Córdoba, me bloqueó”, sostuvo y de esta manera dejó en claro que no hablan.

“Desde que él me hecha de mi casa, siempre me quiso agarrar desde lo económico. Pero nunca me importó la plata”, siguió y resaltó: “A mi papá no le gusta nada de todo lo que me rodea”.

La foto de la reconciliación entre Jorge Rial y Mariana Antoniale

Sin embargo, reconoció que a ella tampoco le gustan las parejas que su padre elige, aunque rescata a Mariana Antoniale, conocida como “La Niña Loly”, con quien el periodista no terminó bien su relación. Y sorprendió que blanqueó que por culpa de Rial la modelo no volvió a trabajar en Argentina.

“Pobrecita le cerró las puertas de todos lados y se tuvo que ir. Como a mí, que tampoco me deja estar en el medio, hace muchos llamados para que no esté en programas”, sostuvo al respecto.

La verdad sobre la adopción de Morena Rial que complica a Jorge Rial

En otro momento de la entrevista, Morena Rial habló sobre sus padres biológicos, luego de que le preguntaron si está interesada en conocerlos y en saber quiénes son. “Sé quiénes son, no los conozco y no los quiero conocer. Me buscaron, me buscó una señora por Facebook”, reveló.

“Me llegó un mensaje diciendo que era mi mamá biológica”, contó Morena. Y reveló que su madre es de Tucumán, tiene tres o cuatro hermanos de parte de ella y su familia es muy humilde.

Jorge Rial publicó un sentido mensaje dedicado a sus hijas Morena y Rocío en las redes sociales en el Día del padre.

Pero decidió no tener contacto con ella porque le molestaron cosas que esta mujer le contó. “Dice que mi papá, mi progenitor, no me quería tener y la quería hacer abortar. Entonces ella fue a un juzgado y dijo que quería dar el bebé en adopción, a los cuatro o cinco meses de embarazo”, comenzó el relato.

“Entonces mi papá, Jorge, la hizo venir de Tucumán y la cuidó en la casa de mi abuela Victoria, la mamá de él. Esto hasta que yo nací y ahí directamente firmaron los papeles y me dejaron con Silvia. Esa es la historia”, agregó y sembró dudas sobre la legalidad de su adopción.

Seguí leyendo