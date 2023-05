Morena Rial hizo un tremendo descargo en redes, furiosa con las noticias sobre ella y la salud de su padre

Morena Rial está en boca de todos desde hace varias semanas y por diferentes temas. La hija de Jorge Rial fue la vocera de su padre en los días que estuvo internado en Colombia tras infarto, pero también tuvo que hacerle frentes a sus propios problemas personales.

La joven fue acusada de hacer rituales satánicos y de incendiar la habitación de un hotel en Córdoba, pero también tiene problemas legales con su ex y padre de su hijo, con sus exvecinos del barrio privado en el que vivía y a eso se suma todo lo que ocurrió con su padre, quien estuvo muy grave de salud.

En los portales y en diferentes programas de espectáculos su apellido tomó protagonismo, ya sea por ella o por el periodista, quien regresó al país en un vuelo sanitario y quedó internado en una clínica en Buenos Aires.

Sin embargo, Morena considera que hay mucha información dando vueltas que no es cierta y furiosa salió a cruzar a los medios, justo en el momento en el que en A La Tarde (AméricaTV) hablaban de la salud de su papá.

“Dios mío. Yo me pregunto hasta cuándo van a seguir hablando tantas pelotud…, tantas gilad…, tantos inventos”, lanzó furiosa en un video que publicó en sus historias de Instagram.

Morena Rial protagonizó un nuevo escándalo tras su regreso de Colombia

“Si ustedes no saben del tema, o no saben de los problemas, de la salud de la gente, ¿para qué inventan?, ¿para qué hablan?”, dijo y dejó entrever que en el programa de Karina Mazzocco no estaban informando lo que rek

“A mí me gustaría saber por qué se meten, por qué inventan, por qué dicen. O sea, ¿no ven que dañan? Y si quieren dañar, dañen a su familia, a su gente y su mundo. Les mando un beso grande a todos”, cerró.

Morena Rial fue acusada de incendiar una habitación de hotel

Morena Rial fue acusada de hacer rituales satánicos en un hotel en Córdoba, situación que habría derivado en un incendio en la habitación en la que se hospedaba. En LAM, la panelista Andrea Taboada leyó un documento en el que detalló lo que ocurrió con Morena Rial en el hotel, una versión diferente a la que la joven dio horas atrás en A La Tarde.

“Probablemente por la cercanía de una vela próxima al sector del jacuzzi. La vela toca la cortina y comienza el fuego”, explicó la panelista.

“El fuego fue extinguido por las tres señoritas. A posteriori, realizaron disturbios, lo cual causó molestia entre los huéspedes, por lo que fueron alojadas en otras habitaciones en donde utilizaron una imagen de San La Muerte y otros elementos con los que habrían realizado un ritual religioso”, agregó Andrea.

“Ante esta situación, personal de la administración del establecimiento les solicitó que se retiren, a lo que, en primera instancia dijeron ‘no nos vamos nada’. Las entrevistaron y finalmente llega la policía y se van”, cerró la panelista.