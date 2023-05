Morena Rial habló tras haber sido acusada de incendiar una habitación de hotel por hacer rituales satánicos

Morena Rial fue acusada de hacer rituales satánicos en un hotel en Córdoba, situación que habría derivado en un incendio en la habitación en la que se hospedaba. Por este hecho, invitaron a la joven a abandonar el establecimiento y en A La Tarde (América) habló del tema.

La hija de Jorge Rial tiene varios problemas en Córdoba, por lo que meses atrás abandonó la provincia y se instaló en Buenos Aires. Pero tras el viaje a Colombia para acompañar a su padre tras el infarto, regresó y tuvo problemas en el hotel que se quedaba junto a una amiga.

Al ser consultada sobre lo ocurrido el fin de semana, Morena subió el tono de voz y se mostró molesta. “La verdad es que es un tema que me chupa tres huevos. La gente sabe que yo tengo a San la Muerte en mi brazo tatuado y eso no quiere decir que yo haga”, dijo.

Además, aseguró que el fuego en la habitación se inició cuando ella no estaba y que se encontró con esa situación al regresar al hotel. “Yo no estaba en el hotel, chicos. Yo volví y estaba todo el quilombo, pero me fui a las 17 y volví a las 21. Pero bueno, como hay tanto quilombo y More tiene la culpa de todo... No había nadie en la habitación”, lanzó.

“Me invitaron a retirarme como si fuera una delincuenta”, explicó la influencer y resaltó: “No tengo idea porque yo no prendí fuego nada. Ni siquiera había cortinas y hablaban de cortinas”.

“No hago rituales, eso lo hacen las brujas. Yo no soy bruja. No hice nada porque lo tengo tatuado, pero no tengo la imagen”, cerró Morena.

Acusaron a Morena Rial y a sus amigas de causar el incendio en el hotel

En LAM, la panelista Andrea Taboada leyó un documento en el que detalló lo que ocurrió con Morena Rial en el hotel, una versión diferente a la que la joven dio horas atrás en A La Tarde.

“Probablemente por la cercanía de una vela próxima al sector del jacuzzi. La vela toca la cortina y comienza el fuego”, explicó la panelista.

“El fuego fue extinguido por las tres señoritas. A posteriori, realizaron disturbios, lo cual causó molestia entre los huéspedes, por lo que fueron alojadas en otras habitaciones en donde utilizaron una imagen de San La Muerte y otros elementos con los que habrían realizado un ritual religioso”, agregó Andrea.

“Ante esta situación, personal de la administración del establecimiento les solicitó que se retiren, a lo que, en primera instancia dijeron ‘no nos vamos nada’. Las entrevistaron y finalmente llega la policía y se van”, cerró la panelista.