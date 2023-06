Habló la hermana biológica de Morena Rial y le hizo llegar un conmovedor pedido

Morena Rial acaparó las cámaras en los últimos días por diferentes temas. Sin embargo, uno de los que más llamó la atención de todos fue la aparición de su madre biológica, quien asegura estar arrepentida de habérsela entregado a Jorge Rial y Silvia D’Auro.

Tras la aparición de Azucena Luna, la mamá biológica de More, habló por primera vez su hermana biológica. Se trata de una joven tucumana que asegura haber intentado comunicarse con la mediática y le pidió a través de las cámaras que le de la posibilidad de conocerse.

La joven aseguró que ni ella ni su madre buscan dinero ni fama. Incluso aseguró que Azucena no recibió plata a cambio de entregar a Morena en adopción. “No sé qué habló de mí, porque jamás nos contactamos. Aunque yo intenté contactarme con Morena, ella nunca me respondió”, dijo en diálogo con A La Tarde (AméricaTV).

“Le escribí a Morena por redes sociales pero nunca me contestó. A mi mamá sí le respondió”, resaltó la hija de Azucena Luna.

Luego, desmintió que su madre le haya hablado a Morena en estado de ebriedad. “Me molesta que Morena se haya referido así a mi mamá, que haya dicho lo del estado de ebriedad y esas cosas… Lo niego rotundamente. Mi mamá estaba en un estado de nerviosismo, es su manera de hablar, no estaba ebria”, explicó.

Finalmente, le hizo un pedido especial a su hermana, quien la estaba escuchando. “Me gustaría decirle a Morena que se dé la oportunidad de conocernos, de charlar. En los mensajes que le mandé le dije que nosotros no buscamos nada, ni fama, ni plata. Yo busco conocer a mi hermana”, aseguró la joven.

La madre biológica de More accedió a hablar por teléfono con LAM (AméricaTV) y dio su versión sobre la adopción. En la nota se mostró arrepentida de haberla entregado a otra familia y confesó que nunca conoció a Jorge Rial.

Según contó, Azucena Luna estaba de siete meses cuando conoció a Silvia, pero asegura que nunca vio ni habló con Jorge Rial. En todo momento se manejó con D’Auro y la madre del periodista, ya que vivió en su casa los últimos meses de embarazo.

Previo al nacimiento de Morena, Azucena vivía en una pieza con sus hijos, los hermanos de Morena. “Me quedé embarazada cuando no deseaba tener otro hijo y el hombre que estaba a la par mía siempre lo negaba”, explicó la mujer.

Lo que sorprendió a todos es que Azucena reveló que dudó en dar a su hija en adopción y la ex de Rial la confrontó. “Yo le decía que no le iba a dar mi bebé”, dijo la mujer y del otro lado recibió una actitud violenta.

“Vos diste tu palabra y la vas a cumplir, sino voy y traigo a tus dos hijos de Tucumán, los criamos nosotros y vos te vas a olvidar de tus hijos”, habría sido la amenaza de D’Auro cuando la mujer se habría arrepentido de dejarla con ella y su marido.

