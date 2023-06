Agustina Kämpfer apuntó contra Morena Rial y contó el secreto mejor guardado de su relación con Jorge Rial

Agustina Kämpfer fue pareja de Jorge Rial, pero las cosas no terminaron bien con el periodista y mucho menos con su hija mayor, Morena Rial. En los últimos días, la joven mediática apuntó duro contra la ex de su padre y ella salió a contestarle a través de sus redes sociales.

Morena se sentó a hablar en diferentes programas y cada vez que habló de Agustina Kämpfer resaltó la mala relación que tenían cuando compartieron el mismo techo. Además, sacó a la luz el embarazo de la periodista a poco de separarse del conductor.

La hija de Jorge Rial tildo de ser “una innombrable” a la periodista y fue tajante al hablar de ella. “No sé cuánto tiempo estuvieron ellos (Kämpfer y Rial) en pareja, pero era algo muy tedioso. Nosotros vivíamos juntos en la casa de la calle Pampa. Las cosas empezaron bien, pero después, como toda calladita, se dio vuelta y empezó a ser mala, mala, mala. Y un día yo me cansé no la saludaba más”, contó More.

“Contestaba mal. Llamaba a mi papá y le decía ‘Morena no me saluda’, ‘no me habla’, ‘no me hace caso’. Era mi problema con mi papá, de última ella era la novia de él, no mi mamá”, recordó la joven.

Agustina Kampfer junto a la familia Rial (web).

“Yo creo que ella quería sumar un punto con mi papá y no lo logró”, lanzó Morena, a quien Matías Vázquez le preguntó qué hubiera pasado si quedaba embarazada de Jorge Rial. “De otro quedó embarazada. Cuando ella estaba con mi papá quedó embarazada del otro del que quedó embarazada”, dijo, en referencia a Baradacco.

La contundente respuesta de Agustina Kämpfer a Morena Rial

A Agustina Kämpfer la buscaron desde distintos medios para que responda a las acusaciones de Morena Rial y se negó a hablar. Sin embargo, en sus redes compartió un extenso comunicado en el que habló de Jorge Rial y de su hija, aunque sin nombrarlos directamente.

“Confío absolutamente en el poder del silencio y del tiempo, que lo acomodan todo en el camino del bien y la verdad. Pero lo que está pasando en estos momentos me toca una fibra muy sensible porque involucra a lo más preciado que tengo: mi hijo, al que protejo como una pantera”, disparó Kämpfer en la primera de varias imágenes con texto que compartió en sus historias.

Jorge Rial junto a Agustina Kampfer y sus dos hijas, Morena y Rocío (Foto: Archivo)

Luego, aseguró que todo lo que Morena dijo frente a las cámaras son “acusaciones que no solo son falsas: también son terribles y malintencionadas”.

“Sin dudas, quien debería estar haciendo estas aclaraciones es su propio padre (por Jorge Rial), que sabe tan bien como yo cómo han sido las cosas”, deslizó y resaltó: “Y no tengan dudas del malestar que me produce revolver un pasado que no recuerdo con alegría, sino todo lo contrario”.

Y no dudó en destacar que “el tiempo que conviví con quien fuera mi pareja y su familia fue muy duro. Presencié hechos terribles, peligrosos, amenazantes. No quiero dar detalles, por eso resumo: TODO estaba contaminado”.

Agustina Kämpfer reveló que hizo tratamientos para quedar embarazada de Jorge Rial

Luego, contó cómo logró salir adelante luego de que juntó el “valor que necesitaba” para irse de la casa de Rial. “Me apoyé en mis amistades, en mi familia, y en mi ilusión más arraigada y firme: ser mamá”, expresó.

Y fue allí que contó que con Rial buscaron tener un hijo juntos y para ello hicieron tratamientos que resultaron fallidos. “Lo había intentado un par de veces junto a mi ex pareja, a través de tratamientos que no resultaron (qué sabio el universo, no creen?). A esto su hija mayor lo sabe ya que, revisando las cosas de su padre, encontró la medicación.

Jorge Rial Agustina Kampfer

“A los pocos días del último tratamiento fallido, la relación terminó de romperse (qué sabio el universo, ya lo dije?), y el destino cruzó en mi vida al padre de Juan, que compartía el mismo deseo que yo. Y por si a alguien le sirve de algo: saltar al vacío, cuando se hace con el corazón, tiene su recompensa. Solo hay que vencer el temor”, aclaró al respecto.

