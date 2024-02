Estos son los participantes que volvieron a la casa en el primer repechaje de Gran Hermano 2023

Este domingo se vivió la primera gala de repechaje en Gran Hermano donde los participantes eliminados regresaron al juego por el voto del público. Esta vez, tres concursantes volvieron a entrar a la casa y en los próximos días el juego podrá cambiar radicalmente.

Desde que comenzó el programa, once participantes abandonaron la casa más famosa y hoy tuvieron la posibilidad de regresar con el voto de la audiencia.

Así se vivió el primer repechaje de Gran Hermano

A pocos minutos de comenzar el programa, Santiago del Moro nombró a los ex concursantes que no volverán a la casa de Gran Hermano y saldrán de la placa de repechaje.

El primero en salir de placa fue William López, con el 0,3% de los votos y quien fue el tercer eliminado de esta temporada. A pesar de perder su oportunidad de regresar con sus compañeros, “El Paisa” expresó su felicidad por vivir esta experiencia.

William López fue el primer en salir de placa en la gala de repechaje de Gran Hermano

El segundo ex que no regresó a la casa por decisión del público fue Hernán Ontivero con el 3,3% y fue el primer eliminado del juego.El cordobés contó la razón por la que dejó el programa y apuntó contra su ex pareja.

Hernán no volvió a Gran Hermano y apuntó contra su ex pareja

A la eliminación de esta multitudinaria placa de repechaje le siguieron: Florencia Cabrera; Axel Klekaylo; Alan Simone; Lucía Maidana; Denisse González y Sabrina Cortéz.

Catalina, Isabel y Joel regresaron a Gran Hermano en el repechaje

Tras ser eliminada en la quinta semana, Catalina Gorostidi fue la primera en regresar a la casa de Gran Hermano con el 18,7% de los votos del público. La médica pediatra sorprendió a los hermanitos y fue recibida con fuertes abrazos por parte de sus compañeros.

El segundo ex participante en volver a la casa fue Joel Ojeda con el 26,7% y también fue recibido por sus compañeros con abrazos y cariños. Los hermanitos expresaron su alegría y emoción por el regreso del tripulante de cabina, a quien muchos esperaban con ansias en el repechaje.

Joel fue el segundo en ingresar a la casa en el primer repechaje de Gran Hermano

La última ex concursante en volver a la casa fue Isabel De Negri con el 49,7% de los votos. La sexagenaria se mostró muy emocionada por su regreso y se reencontró con sus compañeros entre abrazos y saludos.

Este primer repechaje generó grandes emociones y sorpresas en los concursantes de Gran Hermano y en los próximos días el juego podrá cambiar con el regreso de estos tres participantes.