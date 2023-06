El incidente en medio de ‘La Peña del Morfi’ que terminó con un recipiente de vidrio estallado

Un momento de tensión se vivió durante la transmisión de La Peña de Morfi, el popular programa conducido por Georgina Barbarossa en Telefe. Durante la preparación de un mousse de chocolate, Mirtha Carabajal, experimentada chef en pastelería, sufrió un percance que causó sorpresa en el estudio.

“Miren, hoy van a aprender a hacer la mejor mousse de chocolate del mundo”, anunció Carabajal, acompañada por el chef Santiago Giorgini y Jesica Cirio. Mientras explicaba los pasos de la receta, ocurrió algo inesperado pero, según la chef, algo que puede suceder con frecuencia.

“Tenemos agua hirviendo para precalentar este recipiente que estaba sobre una olla. También necesitamos dos huevos enteros, seis yemas y 250 gramos de azúcar. En lugar de los dos huevos enteros, podemos usar un chorrito de agua para que la yema no quede tan pura”, comentó Carabajal.

En ese momento, la cocinera puso agua en el recipiente de vidrio que estaba sobre la olla con agua hirviendo, pero el recipiente se rompió en mil pedazos. Ante el susto, especialmente de Cirio, Mirtha intentó tranquilizar a todos y dijo: “Puede pasar”.

Inmediatamente, Santiago Giorgini preguntó a sus compañeras si se habían lastimado por el vidrio roto y explicó lo sucedido, recordando una situación similar que había vivido en el programa anteriormente. “Lo que ocurrió ahora fue por el contraste de temperaturas. El recipiente estaba caliente y el agua fría”.

“No me preocupa. Lo vuelvo a poner. No es la primera ni la décima vez que me pasa”, dijo Carabajal, quien continuó con la receta del mousse de chocolate al no haber consecuencias graves por el inesperado accidente en la cocina.

“¡Todos quedaron sorprendidos! Como esto es televisión, es importante mostrar lo que sucedió”, agregó la chef, ya más tranquila después del incidente en vivo que generó tensión entre los presentes.

La Peña del Morfi podría llegar a su fin

En semanas anteriores, Jesica Cirio se refirió a los rumores que habían circulado sobre un posible final de La Peña de Morfi a fin de año.

Algunos medios informaron que el programa creado por Gerardo Rozín llegaría a su fin, y Telefe ya habría decidido la fecha del último episodio, así como quién estaría a cargo de la conducción hasta el final del ciclo, después de la desvinculación de Jey Mammon debido a la denuncia de abuso sexual de Lucas Benvenuto.

Todo comenzó cuando uno de los reconocidos chefs del programa, Santiago Giorgini, aclaró mientras realizaba una preparación, otro rumor que había surgido durante la semana, que afirmaba su salida del programa.

“Quiero desmentir de manera categórica que me voy de La Peña de Morfi, de ninguna manera. Soy como el socio fundador y no me iré a ningún lado”, comenzó diciendo.

“La carnicería sigue, los chicos siguen... me quedo en La Peña. ¿Voy a hacer otro programa en Telefe? Sí, señora, ya lo contaré”, expresó el chef con humor pero algo molesto por la difusión de la noticia, aunque reveló: “Los periodistas serios me llamaron para verificar la información y no publicaron nada”.

Inmediatamente, Jesica Cirio se acercó a la cocina para aclarar también la situación del programa y pidió un momento después de las palabras de Giorgini. “No solo no te vas, sino que La Peña no termina porque nos están difamando en varios medios diciendo que llegamos a nuestro fin”, manifestó la modelo y conductora.

“Señores, no crean esas noticias falsas. Somos un programa que hacemos con mucho esfuerzo, nadie se va... No entiendo por qué difaman a nuestro programa. La mala energía y la negatividad no nos afectan. Estamos aquí haciendo un programa en vivo”, concluyó Cirio.

