Escándalo en Gran Hermano: Arturo, el perro del reality, podría ser eliminado y habría un culpable

Un nuevo escándalo se desató entorno a Gran Hermano, esta vez relacionado con Arturo, el perro que ingresó como la mascota de la casa más famosa del país y que tendría las horas contadas allí adentro por la violencia entre participantes.

La asociación Huellitas Perdidas, quienes se hacían cargo de Arturo previo a su ingreso al reality, manifestaron públicamente que harán todo lo posible para sacar al animal de la casa y expusieron que esta decisión se debe que sienten que “se equivocaron” en hacer entrar a un perro que fue rescatado del maltrato a una casa donde abundan los malos tratos entre las personas.

La culpa recaería sobre Furia, que fue quien protagonizó los hechos de violencia contra Mauro, situación por la cual recibió una dura sanción por parte del dueño de la casa.

“Debido a los hechos de suma violencia, producidos recientemente, generados entre los participantes del reality, consideramos que ya no es un hogar adecuado para Arturo, por lo que, solicitamos inmediatamente a la producción de Gran Hermano Argentina la restitución del perro, poniendo a disposición, por parte de esta agrupación, hogar de tránsito, cuidados necesarios y posterior adopción, supeditada a su correspondiente formulario de adopción”, expresaron.

Arturo el perro de Gran Hermano

Hacia el final del comunicado expresaron que la casa de GH “ya no es un lugar apto para Arturo, como no lo sería para ningún animal que los padezca”. De esta manera, informaron el pedido que le hicieron a la producción, por lo que habrá que esperar para ver si el perro continúa o no en la casa.

Arturo con el Chino en Gran Hermano

Quien se puso en contacto con la asociación fue Marisol, la novia de Martín Ku, quien aparentemente querría hacerse cargo del animal. Es que el Chino manifestó su deseo de adoptar a Arturo, pero aún continúa en carrera en el juego.

“Hola! Quisiera poder ponerme en contacto con ustedes. Si tienen algún medio por el cual hablemos me lo pueden pasar? Gracias!”, escribió la joven y recibió el apoyo de muchos usuarios que consideran que el perro debe vivir con Martín, una vez que salga de la casa.

Arturo tendría dueños y han desmenido la información que se sabía del can.

El comunicado completo de Huellitas Perdidas sobre el bienestar de Arturo

“Desde Huellitas queremos manifestar nuestro descontento con los hechos que se están sucediendo en la casa de Gran Hermano respecto de Arturo; un perro rescatado del maltrato, que ingresó al programa para que sea su hogar de tránsito, los participantes le brinden los cuidados necesarios que un animal necesita y posteriormente sea dado en adopción.

¿Cuál era el objetivo? La intención siempre fue generar un mensaje de concientización sobre la importancia de involucrarse, rescatar, transitar y dar en adopción.

El programa, uno de los más vistos de la tv Argentina, nos daba la pantalla necesaria para poder dar ese mensaje, siendo esta tarea la que hacemos a diario con todo el equipo de Huellitas, como también miles de rescatistas del país.

Arturo ingresó a Gran Hermano en una emotiva bienvenida

Un labor que cada día es más costoso y nos genera un esfuerzo enorme, y donde la falta de políticas públicas nos llevan a que debamos difundir y contagiar el trabajo que se realiza a través de los medios que si nos dan el lugar para hacerlo. Hoy, con lo acontecido, creemos que no fue correcta la decisión, siendo que se sobrepasaron límites, que desde lo que nos respecta, no son sanos para Arturo. NOS EQUIVOCAMOS

Sin embargo, debido a los hechos de suma violencia, producidos recientemente, generados entre los participantes del reality, consideramos que ya no es un “hogar” adecuado para Arturo, por lo que, solicitamos inmediatamente a la producción de Gran Hermano Argentina la restitución del perro, poniendo a disposición, por parte de esta agrupación, hogar de tránsito, cuidados necesarios y posterior adopción, supeditada a su correspondiente “formulario de adopción”.

Desde ya queríamos informar que el perro siempre estuvo a resguardo de cualquier tipo de acto agresivo y en permanente control por parte de un equipo de profesionales en la materia, aun así, siendo que acontecieron hechos de público conocimiento, ya no es un lugar apto para Arturo, como no lo sería para ningún animal que los padezca”.