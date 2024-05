La estadía de Arturo, el perro que metieron a la casa de Gran Hermano con el fin de concientizar sobre la adopción responsable y como compañía para los participantes, se volvió un tema de debate en las redes sociales. Es que la asociación que lo entregó a la producción del reality se arrepiente de esta decisión y pide que lo devuelvan.

A raíz del posteo que hicieron desde Huellitas Perdidas, la asociación que rescató a Arturo y luego lo entregó a Gran Hermano, se desató un escándalo. Es que consideran que el animal no está en un ambiente favorable, debido a los hechos de violencia de los últimos días, y solicitaron la devolución de Arturo.

Comunicado de Huellitas Perdidas contra Gran Hermano.

Esto hizo que muchos rescatistas y defensores se sumaran al pedido y algunas famosas también brindaron su apoyo a la idea de que el perro cruza con Galgo ya no siga en la casa más famosa del país.

Una de ellas fue Cande Tinelli que en sus historias replicó la publicación de Huellitas Perdidas y escribió: “Devuelvan al perro”. Además. arrobó a la cuenta oficial de Telefe y la de Gran Hermano.

Los famosos que se unieron a la causa y piden que Gran Hermano devuelva a Arturo, el perro. Captura de Instagram.

En tanto que Mel Brizuela expresó por su parte: “Por favor les pido, sáquenlo de ahí. Y esto no pasa solo x los gritos, xq en cualquier casa la gente se pelea, pero esto ya es desmedido y atenta contra la recuperación emocional de Arturo que recordemos viene de muchísimo maltrato”.

“No sé si el Chino lo quiere adoptar o no, pero si es así sería genial que ya se tuera a la casa en donde va a vivir con su familia para siempre y me ofrezco a brindarle la ayuda necesaria con especialistas para poder ayudarlo!”, agregó la cantante y actriz.

Por su parte, Marixa Balli expresó indignada: “Para mi es un horror que expongan a un animal, no se juega con un animal y no es parte de un reality. Es un ser sintiente y la pasa mal”.

Qué dijo Santiago del Moro sobre la situación de Arturo

En la edición del lunes por la noche de Gran Hermano, Santiago del Moro no habló directamente de la situación de Arturo ni del pedido de la asociación, pero dio a entender que el perro seguirá en la casa y que ya tiene dueño.

“Vos ya sos el dueño del perro, ya me lo dijiste ayer públicamente. Por más que el perro esté 24 horas monitoreado por un veterinario, que tenga su paseador, que tenga su mejor alimento, medicación y que tenga TODA LA ATENCIÓN DEL MUNDO Y MÁS, tiene un dueño que sos vos, sos el responsable de ese perro en esa casa”, expresó el conductor.

