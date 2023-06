Jesica Cirio lanzó un lapidario mensaje que sería contra Martín Insaurralde: “La gente mala se destruye sola”

En abril ya se sabía que Martin Insaurralde y Jesica Cirio habían dejado de vivir juntos y pasaban tiempos de frialdad dentro de su matrimonio, que iba rumbo a los 10 años.

La conductora dio un indicio de que, con el Jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, con quien tiene una relación de más de una década, ahora solo los une el amor por Chloe, su pequeña hija, que cumplirá seis años en diciembre.

Jesica Cirio fue tajante con un mensaje de Instagram

Cuando todo parecía indicar que, tras algunos meses, finalmente el agua se calmó entre Jesica Cirio y el político, un posteo en Instagram de la modelo de 38 años confirmaría que nunca mejoró ni un poco el lazo.

La conductora de La Peña de Morfi posteó una placa sus stories de Instagram donde dedica duras palabras a un destinatario que no nombra, pero guiándonos por su prontuario con Insaurralde, podría ser para él.

“No es la vida la que separa a la gente, es la maldad, la hipocresía, la traición el egoísmo, la mentira la perversidad y la falta de respeto. Algunas personas no cambian, solo demuestran lo que antes ocultaban. La gente mala se destruye sola”

El momento más triste de Jesica Cirio y su hija

Según contó tiempo atrás Jesica en su programa Vamos Viendo el momento de mayor sufrimiento en un cumpleaños de Chloe fue cuando en la piñata no puso ni un solo caramelo.

“Pasó algo tremendo, te juro que cuando pasó me sentí mal. Cuando rompe la piñata había solo juguetitos, no había un caramelo chico. Me quería morir”, recordó Cirio entre risas.

Además, contó que recapacitó y que quizás por lo que ocurrió, tomará otra determinación para el venidero cumpleaños de la niña y seguramente si haya dulces para que la pequeña este feliz.

