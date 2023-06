Así luce Chloe, la hija de Jesica Cirio que lidia con la batalla de sus padres

Martin Insaurralde y Jesica Cirio viven momentos difíciles en la crianza de su pequeña hija Chloe, que a sus 5 años tiene que pasar por la batalla legal de sus padres.

La conductora nacida en Lanús y Martín Insaurralde decidieron poner punto final a su relación matrimonial que comenzó en 2014, pero los une el amor por su niña.

Chloe tuvo la suerte que su mamá y papá se distanciaron, pero dentro de lo malo, llevan una relación respetuosa que se puede palpar a partir de lo que suben ambos en redes sociales, como cuando Insaurralde hizo público un video de la pequeña queriendo imitar a su mamá a la hora de vestirse.

La hija de Cirio cumplirá seis años en diciembre y estará a las puertas de comenzar la primaria, un paso importante en su vida y quizás ahí comience a tomar noción de la distancia de sus padres.

El momento más triste de Jesica Cirio y su hija

Según contó tiempo atrás Jesica en su programa Vamos Viendo el momento de mayor sufrimiento en el cumple de Chloe fue cuando en la piñata no puso ni un solo caramelo.

La razón fue que el menú elegido por Cirio para el evento festivo del último año de su hija, fue con alimentos saludables, frescos y cien por ciento naturales.

“Pasó algo tremendo, te juro que cuando pasó me sentí mal. Cuando rompe la piñata había solo juguetitos, no había un caramelo chico. Me quería morir”, recordó la conductora de 38 años entre risas.

Además, contó que recapacitó y que quizás por lo que ocurrió, tomará otra determinación para el venidero cumpleaños de Chloe y seguramente si haya dulces y de este modo, la pequeña no se enojará.

