Gerardo Rozín regresó a “La Peña de Morfi” y develó detalles sobre su salud

Tras más de un mes de ausencia, Gerardo Rozín regresó al frente de Morfi, el programa clásico de los domingos de Telefé: “Estoy feliz y contento de volver”, aseguró el conductor en su primera intervención. El periodista se había tomado unas semanas de licencia por problemas de salud y su colega, Jésica Cirio, se hizo cargo todo este tiempo de la conducción del ciclo.

“Me había tomado cuatro semanas de licencia porque había unas cosas de salud que afortunadamente están bien, pero necesitaba tomarme mi tiempo”, expresó Rozín. ““Les agradezco a los conductores que pasaron por el programa, como Paula Chaves y Roberto Moldavsky, que es un amigo”, fueron las cálidas palabras de Rozín hacia sus colegas.

El periodista rosarino también agradeció a los directivos de Telefe: “Mi agradecimiento eterno para todos los colegas y las colegas que la verdad me respetaron los tiempos de ir viendo lo que afortunadamente está bien, pero que no se sabía... y que me permitieron justamente ir enterándome junto con mi familia, sin tener que hacer un bolonqui de eso. Es un respeto que voy a agradecer toda la vida y por supuesto quiero agradecer también a las conductoras y conductores que durante este tiempo nos ayudaron a mejorar el programa”, concluyó Gerardo luego de dar paso al adelanto de todos los contenidos del programa.

Conductores de la casa como Paula Chaves e Iván de Pineda se alternaron para secundar a Cirio en la emisión del ciclo durante todo el mes. Recordemos que a principios de abril, Rozín sufrió una arritmia pulmonar y luego de hacerse unos estudios decidió que debía alejarse un tiempo del programa.