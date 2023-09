Después de haber reprogramado dos veces su show, Gabriel Acher se presenta este domingo en Mendoza

La tercera es la vencida dice el dicho, y bien lo sabe la actriz Gabriela Acher, que por complicaciones de salud reprogramó su visita a la provincia dos veces.

Finalmente, la actriz y escritora presentará su unipersonal “¿Qué hace una chica como yo en una edad como esta?” este domingo 1 de octubre, a las 19 horas, en el teatro Mendoza. Quedan las últimas localidades en Entradaweb.com.ar.

Un unipersonal para reírse del paso del tiempo

Gabriela Acher es una de las actrices que marcó una forma de hacer humor en la televisión. Nació en Montevideo y fue parte del programa cómico “Telecataplum”, de 1963. A partir de ahí su camino en el humor continuó en la pantalla, donde trabajó con grandes como Tato Bores, Antonio Gasalla, y se hizo muy popular con personajes de su creación como “Chochi la Dicharachera” (que sólo hablaba con palabras con ch), la vedette Lorena del Valle y la Doctora Diu, en los años ‘80 y ‘90.

Pero dejó la pantalla y llevó la comicidad a las letras, escribiendo varios libros. Producto de ello surgió su último unipersonal “¿Qué hace una chica como yo en una edad como esta?”, con el que realiza funciones semanales en calle Corrientes.

En este nuevo espectáculo, la actriz se presenta como una charla Ted, dirigida a las nuevas generaciones de mujeres. A las de cuarenta, a las de cincuenta, a las de sesenta, a las de setenta. Son nuevas porque hasta hace sólo cincuenta años no existían, o –por lo menos- no tenían lo que hoy nosotros llamamos vida.

“Pero la universidad de Taho Lindo, en la Baja California, ha realizado un estudio genético de 150.000 mujeres entre esa franja de edades y reveló que –gracias al hecho de que las nuevas generaciones se han divertido un 1.500 por ciento más que sus madres y abuelas- han logrado provocar una mutación en su ADN, que consiguió atrasar 20 años el gen del envejecimiento, y sólo a fuerza de voluntad (y hormonas suplementarias)”, adelanta con humor la producción del espectáculo.

“Entonces, la pregunta es… ¿Los sesenta son los nuevos cuarenta? ¿Los cincuenta son los nuevos treinta? ¿Los cuarenta son los nuevos veinte? Este y otros interrogantes, serán respondidos, en nuestra sección: Cómo saber si una es una mujer mayor”, sigue.

Un inteligente y desopilante unipersonal, donde Acher se toma con humor el paso del tiempo y asegura que la risa es un remedio infalible.

“Con el tiempo pude desarrollar mi propio humor. Aprendí de esa escuela de ‘Telecataplum’, ese humor culto, elegante y lo pude convertir en mis libros, adaptado a la época y con una mirada feminista. Pero siempre recordando a esos maestros, con esa forma que no ofende a nadie y todo el mundo puede disfrutar. Y los libros me dieron la posibilidad de hacer un unipersonal de cada uno de ellos. Y descubrí la magia del teatro, con el unipersonal que es diferente, porque mi otro actor es el público, y nos relacionamos de una manera tan intensa, tan carnal”, contó en una entrevista reciente a Los Andes antes de su visita a Mendoza.

-Siempre fuiste feminista quizás sin buscarlo, ¿te considerás una de las primeras mujeres en sostener ese discurso?

-Sí, así fue y lo siento. Mi discurso desde el humor fue precursor y tuve el destino de soledad de los adelantados porque empecé con el feminismo en una época, donde más que una ideología era un prontuario. La Doctora Diu que fue el personaje en la tele, que era una especie de vengadora de las mujeres que decía: “Traiga a su marido usado de más de 40 y se lo cambiamos por dos de 20 cero kilómetro”, en ese momento era tremendo el mensaje. Y no todos lo comprendían. Fue un camino solitario por mucho tiempo, porque el feminismo tardó en llegar a esta zona del mundo. Por eso cuando me preguntan si estoy contenta, claro que lo estoy, porque no pensé que esa revolución la iba a ver. Que las mujeres se despertaran en Latinoamérica. Estoy contenta con ese despertar, y creo que los excesos son inevitables porque la historia no se mueve en línea recta, sino en péndulo. Entonces en este momento estamos en un extremo y van a pasar muchos años para lograr el equilibrio. Lo importante es que esto ya empezó y no hay marcha atrás.

-Tu humor es cotidiano y sano, ¿en algún momento ofendió un chiste?

-No, jamás. Porque soy muy cuidadosa de no ofender a nadie. Y el humor es un arma que también puede doler. Porque el humor está basado en el dolor, no existe humor sobre lo perfecto, lo lindo. Existe para descomprimir el dolor de la existencia. Y lo uso en ese sentido, y en este espectáculo donde hablo de los 40, los 50, 60 y 70, del paso del tiempo que es un fantasma que nos hace sufrir, reírse con ese tema es sanador. Si vos podés reírte de la dificultad que tengas, le ganaste.

-Pero no es sencillo hacer ese tipo de humor, hay que tener oficio.

-Para eso trabajo, mi humor está muy pensado y trabajado. A los unipersonales yo los escribo para que el público se ría frase por frase. Pero además, el humor en mí es mi idioma. El mensaje es más profundo, es sobrellevar el paso del tiempo lo mejor posible, riéndonos de nuestras miserias cotidianas, porque sostengo que cuando te podes reír, le ganás al tiempo y la vida. Esa es mi propuesta y se nota que la risa es la verdadera fuente de la juventud. Y la mejor de las risas es la risa de uno mismo, porque la persona que se ríe de sí misma siempre va a tener motivos para reír. Lo que ha prolongado mi carrera es la escritura, y la posibilidad de escribir mis propios textos.

-¿Qué devolución has tenido de los hombres con tu humor?

-Ahora con la revolución feminista quedé moderada con mi humor (ríe). Vienen muchos hombres al teatro, pero por mucho tiempo, los hombres compraron mis libros, que se los regalaban a su esposa, para la madre. E incluso uno me contrató para el cumpleaños de su esposa en Perú. Y me llevó de sorpresa en la fiesta para hacer un monólogo. Muchos hombres se sienten cercanos con mi mirada y vienen al teatro de la misma manera que las mujeres. Algo que me gratifica mucho, siempre les digo: “¡Risa de hombre vale doble!”.

La función es este domingo 1 de octubre, a las 19 horas en el teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad). Las entradas están a la venta en Entradaweb.com.