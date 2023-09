Marcelo Tinelli le hizo un pedido a un participante y lo dejó totalmente incómodo

El Bailando 2023 sorprendió a los espectadores esta semana cuando Marcelo Tinelli hizo una pregunta inusual en plena transmisión.

Durante la presentación de Romina Malaspina y su bailarín Rodrigo Jara, Tinelli se desvió del tema principal para preguntar si había formas de agrandar su miembro viril mediante métodos manuales o alimenticios.

La pregunta de Tinelli se produjo después de probar un trago de fernet que Romina y Rodrigo habían traído al estudio. Después de probarlo, el conductor hizo una pregunta directa a Rodrigo sobre su anatomía: “No, es tremendo, ¿siempre fuiste así o hiciste algún trabajo manual?”.

Luego, añadió en tono de broma: “Para saber no más, para intentar hacer algo con mi esencia. Por ahí es algo que uno va haciendo”.

La respuesta de Rodrigo fue breve y se limitó a decir: “No sé, Marce. Es lo que hay”. Tinelli continuó en tono humorístico: “No hiciste nada como para que me puedas decir ‘ponele 200 gramos de levadura’”.

La situación provocó risas en el estudio, y Moria Casán se unió a la broma sugiriendo “unas tiritas de goma para la sangre”.

Este inusual intercambio se convirtió en uno de los momentos más comentados de la emisión del Bailando 2023 y generó reacciones diversas en las redes sociales. Algunos espectadores encontraron humor en la conversación, mientras que otros expresaron sorpresa por la pregunta de Tinelli.

Además de este momento inusual, el programa también abordó temas más serios, como la separación de Eva Bargiela y Facundo Moyano. Eva, quien también es participante del Bailando 2023, compartió sus sentimientos sobre la separación durante su participación en el programa.

“La verdad es que yo no me enteré por la tele que estaba separada o en crisis. Veníamos mal, distanciados desde unos días antes de que empezara el programa. A mí lo que sí me sorprendió es que él lo diga en la tele”, comentó emocionada.

Eva Bargiela no pudo evitar derramar algunas lágrimas mientras hablaba de su situación personal en el programa. A pesar de la angustia que experimentaba, expresó su deseo de disfrutar al máximo su participación en el Bailando 2023.

