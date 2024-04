“Estamos vivos de pedo”: Natalia Carulias presenta su nuevo show de humor

“Estamos vivos de pedo” es el título del unipersonal de Natalia Carulias, la talentosa humorista que está de visita en la provincia y se presenta esta noche en Sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc, en Mitre y Godoy Cruz de Guaymallén, a las 22. Las entradas tienen un valor de 10.000 pesos y pueden adquirirse en www.entradaweb.com.

La primera mujer standupera del país

Carulias se enfoca en las cosas cotidianas que le ocurren a mujeres que transitan la vida como pueden mientras trabajan, tienen hijos, usan redes sociales, se olvidan las cosas y afrontan todos los avatares de las exigencias de la sociedad actual. Así, reflexiona sobre la casualidad absurda que permite que sigamos vivos a pesar de todo.

“Es un unipersonal bastante nuevo que la gente que ya lo vio, le sigue pareciendo nuevo, primero porque lo voy mejorando y segundo porque como estoy muy grande -asegura mientras transita sus 48 años-, me olvido de lo que dije y digo otra cosa”, confiesa entre risas mientras asegura “La verdad en este momento te puedo decir que estoy fascinada con el monólogo”.

Natalia es actriz, humorista y guionista, formada en el stand up de los escenarios porteños, con una trayectoria de más de 20 años. Actualmente, integra el exitoso espectáculo Las chicas de la culpa, con el que agotan funciones con meses de anticipación.

El nombre del espectáculo proviene de un análisis: “Realmente estamos acá de casualidad. Nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron pero no existía el cinturón de seguridad y viste como viajábamos, 23 en un auto. Desde ahí disparo con la comida. Nosotros de chicos chupábamos un plástico con juguito manoseado por cualquiera”, comenta, seguido de una reflexión acerca de la escasa seguridad que, en todo sentido, existía en la vida de las décadas 80 y 90.

Natalia se crió en un barrio marginal, según ella misma cuenta y eso “me dio calle”, lo que le permitió sobrevivir a través del humor que luego capitalizó con una formación. “Yo empecé estudiando teatro clásico y serio con Santiago Doria, durante cuatro años, donde Santiago desde el momento me vio subir a un escenario. Me dijo ‘bueno, está clarísimo que lo tuyo es el humor’”. Posteriormente se formó trabajando en distintos teatros del circuito under porteño. En 1998 realizó su primer unipersonal en el teatro Bululu, llamado “Mujeres siglo XXl”.

En 2000, formó parte del primer grupo de stand up en Argentina, siendo la primera mujer del país que incursiona en el género. “Ahí aprendí mucho más porque me empecé a juntar con comediantes que ya la tenían más clara con el stand up”.

Desde ese momento trabajó ininterrumpidamente en distintos teatros de Buenos Aires con sus unipersonales, festivales de humor o siendo parte de grupos humorísticos. En 2005, comenzó a trabajar como guionista de televisión, empresas de publicidad y docente de monólogo humorístico en el Centro Cultural Rojas. Desde 2007, hace radio con diversas participaciones humorísticas.

“Cuando es tu pasión el palo es igual. Si no das un buen show te querés morir, la pasás mal, te cuestionás todo. Pero volvés a subir y volvés a aprender porque así como te digo que es tremendo el fracaso, el placer que sentis cuando la gente se ríe y aplaude, es la gloria”, concluye.