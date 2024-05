Uno de los inversores más importantes del mundo elogió a Milei: “Es el único líder del libre mercado”

El empresario billonario Stanley Druckenmiller elogió a Javier Milei. El líder del fondo inversor Duquense Capital y exsocio del empresario multimillonario George Soros en Quantum Fund habló del mandatario en una entrevista compartida en X.

Dicha entrevista fue replicada en X, antes conocida como Twitter, fue compartida en las redes sociales del ministro de Economía, Luis Caputo.

En dialogo con la cadena estadounidense CNCB, Druckenmiller destacó el intelecto y la labor de Milei como jefe de Estado - X Luis Caputo

“Elon + Druckenmiller + Milken. La repercusión y el respeto mundial que ha generado el presidente Javier Milei no tiene precedente. Acá parte del reportaje a Stanley Druckenmiller, uno de los 3 inversores más importantes del mundo”, expresó el titular del Palacio de Hacienda.

En dialogo con la cadena estadounidense CNCB, Druckenmiller destacó el intelecto y la labor de Milei como jefe de Estado. “Es el único líder del libre mercado que tenemos hasta el momento en el mundo”, explicó.

“Él logró recortar la seguridad social en un 35% después de que llegó al cargo. La Argentina pasó de un déficit primario del 4 o 5% a un superávit de 3%. Y a pesar de que la Argentina está recibiendo un golpe masivo en el PBI, su índice de aprobación no bajó”, dijo.

Además, describió al mandatario argentino como un “showman y tiene una gran oportunidad en sus manos”. También reconoció que, tras escuchar el discurso de Milei en Davos, hizo una inversión en acciones de Argentina.

“Estaba en mi oficina y, después de escuchar lo que dijo, abrí Perplexity -un motor de búsqueda impulsado por inteligencia artificial- y le pedí que me mostrara los cinco ADR -certificados extendidos por bancos estadounidenses que representan acciones de empresas no locales que cotizan en bolsa- más líquidos en la Argentina. Compré todos ellos. Hicimos algún trabajo y aumenté mis posiciones. Hasta ahora, me ha ido genial. Pero ya veremos”, dijo.