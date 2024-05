Así era el vestido que Cher usó hace 50 años en la Met Gala y nunca nadie lo superó

Las celebridaddes y la moda se unen cada año en un evento muy particular que está destinado justamente para que se exhiban y también colaboren de manera solidaria. Se trata de la Met Gala y todos los famosos quieren ser parte.

Qué es la Met Gala. / WEB

Este evento es organizado para el mes de mayo de cada año y se trata de una velada de alto nivel que reúne a increíbles artistas de todo el mundo para que colaboren con la recaudación de fondos para el Instituto del Vestuario del Museo Metropolitano de Arte.

Cada año muchísimas estrellas piensan en detalle el atuendo a utilizar porque, más allá de la finalidad del evento, la alfombra roja es lo más llamativo. Es en ese lugar donde desfilan y muestran sus prendas, las cuales suelen ser arte de grandes diseñadores de la moda mundial.

La icónica Cher en la Met Gala. / Archivo

Hace 50 años, precisamente en el año 1974, Cher fue una de las estrellas que llamó la atención del globo con un vestuario muy particular. Aunque muchas quisieron igualarla o asemejarse a ella, nunca nadie apareció con un vestido similar.

La cantante tenía 28 años para ese entonces y una figura más que envidiable. Para vestirse utilizó un vestido prácticamente transparente y con detalles de plumas que taparon sus partes más polémicas.

Para el icónico momento, Cher llegó al evento con el diseñador de su prenda. El mismo era Bob Mackie, quien fue llamado “el más glamoroso y romántico diseñador de Hollywood” en ese año.

Un poco más adelante en el tiempo, la artista usó ese mismo vestido para una portada de la revista Time. Sin lugar a dudas, para ese entonces y para siempre, se trata de una prenda y una musa más que espectaculares.

Miley Cyrus como Cher

Con el correr de los años, comenzaron a repetirse algunos looks en los diferentes años de la Met Gala. Por el momento no se ha dado una copia directa que cause polémica pero si similitudes.

Recientemente, en la reciente entrega de premios de los Grammys, Miley Cyrus fue galardonada con los premios a la Mejor Interpretación Pop en Solitario y la Mejor Grabación del Año. La artista interpretó en el escenario con un vestuario espectacular diseñado por Bob Mackie, que quedará grabado en la memoria, y que además encajó perfectamente con el significado que esa noche tuvo para ella.