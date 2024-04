La impensada reacción de la hija de Evangelina Anderson al verla morocha por primera vez

Evangelina Anderson pasó por la peluquería y aceptó la propuesta de su estilista de oscurecer su pelo, un cambio que la hacer verse muy diferente. La modelo y esposa de Martín Demichelis, no solo compartió su cambio de look sino también la reacción de su hija menor que no pasó inadvertida en redes.

La panelista de Los 8 escalones (Eltrece) comenzó su carrera como modelo a una edad temprana, destacándose rápidamente por su elegancia y versatilidad en pasarelas y sesiones fotográficas.

Su belleza natural y su habilidad para transmitir emociones frente a la cámara la llevaron a convertirse en una de las modelos más solicitadas del país, hasta que decidió mudarse por amor y por su familia al exterior, donde nacieron sus tres hijos

Es que Evangelina encontró allí plenitud en su vida personal. Su matrimonio con el director técnico de River Plate fue sin dudas una fuente de estabilidad y felicidad, y juntos formaron una hermosa familia con sus hijos Bastian, Lola y Emma.

Sin embargo, desde que se instalaron en Argentina por el trabajo de Demichelis como técnico, ella retomó su carrera y asumió compromisos laborales que combina con su maternidad.

El increíble cambio de look de Evangelina Anderson. Gentileza Instagram.

El momento en el que Emma ve a su madre con otro look

Esto quedó claro en el video que recientemente subió a sus redes donde mostró que al salir de la peluquería fue a buscar a su hija menor, Emma o como ellos le dicen en la familia, Abrojito. Y en el video que grabó para sus millones de seguidores se pudo ver la reacción de la niña al ver a su madre con otro look.

Desde hace años que Evangelina luce su cabello rubio y esta vez apostó por un cambio radical. Tanto fue ese cambio que su hija prácticamente no la reconoció a verla en el colegio.

La modelo grabó el momento en el que fue a retirar a la niña al colegio y al ver a su madre no pudo ocultar la sorpresa. “¿Te teñiste el pelo? parecés otra chica”, dijo Emma quien no salía del asombro y le dejó en claro que no le gustó, en cambio a la amiga de la niña le encantó.