Evangelina Anderson se cansó y habló del supuesto golpe en el rostro de Martín Demichelis: “Les encanta inventar”

Durante el partido entre Atlético Tucumán y River, Martín Demichelis y Esequiel Barco protagonizaron una situación muy tensa debido a que el extremo se empecinó en patear el penal que el Millonario tuvo a favor, primero pasando por sobre el deseo de Miguel Borja y después desobedeciendo al mismo entrenador, pero ambas veces con igual resultado: atajada de José Devecchi con invasión de área y disparo a las nubes en la ejecución definitiva.

Desde hace meses que Demi tiene el cachete así, acá mi chat el 2 de octubre con mi dermatólogo Jajaj

cómo les encanta inventar 😂 pic.twitter.com/DYsf3Yg7u9 — Eva Anderson (@evange_anderson) February 15, 2024

La historia no terminó allí, porque luego Micho decidió que Barco no saliera a disputar el complemento. A raíz de esta situación, surgieron algunos rumores de una supuesta pelea física entre el DT y el jugador porque en algunas imágenes se puede ver a Demichelis con rasguños y los pómulos hinchados.

Posteriormente, en conferencia de prensa el entrenador de River explicó que esas marcas en su rostro se deben a unos “hongos”, y para aclarar la situación también se sumó su esposa Evangelina Anderson.

En su cuenta no verificada de ex Twitter, la modelo explicó qué lo que realmente sufre el DT, no es producto de un contacto físico con nadie sino de una dermatitis. “Desde hace meses que Demi tiene el cachete así, acá mi chat el 2 de octubre con mi dermatólogo Jajaj, cómo les encanta inventar”, expresó.

Además, Evangelina agregó captura de pantalla de un chat con el dermatólogo Ezequiel Chouela, quien le explicaba que “es una dermatitis seborreica, del estrés”. Y le recomendaba una crema para evitar esa marca, después de que le enviara un video con la cara de Micho.