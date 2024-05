Esta es la lista de famosos que estarían vetados de la”Met Gala”: desde Trump a Bieber

Si de eventos internacionales se trata, la Met Gala es uno de los más destacados. Esto se relaciona con las grandes temáticas que une: la fama, la moda y la solidaridad.

Aunque muchísimos famosos llegan a la alfombra roja para sorprender con sus increíbles looks, no todos pueden ingresar. Según algunos detalles viralizados en las redes sociales durante mucho tiempo, existe una lista que deja en claro todos aquellos famosos que nisiquiera reciben la entrada al evento.

Para muchos, participar en la gala representa un prestigio debido a la relevancia del evento. Por otro lado, para algunos, el ser rechazado constituye un obstáculo en su carrera y vida pública, siendo un golpe difícil de superar.

La lista de famosos vetados de la Met Gala

Varios personajes destacados se encuentran fuera de la lista de invitados de este evento tan codiciado cada año. Sin hacer distinción alguna, empresarios, cantantes y actores han sido vetados de la gala, entre ellos:

Donald Trump

Antes de llegar a la política y la presidencia de los Estados Unidos, Trump ya era un empresario sumamente reconocido en el país. Esto lo llevó a ser invitado en múltiples ocasiones a diferentes eventos, entre ellos a la Met Gala.

A pesar de esto, con el tiempo dejó de verse en la alfombra roja. Entre una de las versiones que circulan al respecto se dice que no lo invitaron desde que fue presidente ya que afectaría la imagen del eventi.

Zayn Malik

El cantante y ex integrante de One Direction nunca tuvo pelos en la lengua y cuando quiso expresarse al respecto de lo que no le gustó de la gala fue muy directo.

En una entrevista con la revista GQ en 2018, el cantante mencionó que no le pareció un evento extraordinario: “Todos ahí esperan a que los vean, definitivamente no es para mí. Hubiera preferido hacer algo más productivo.”

Justin Bieber

Aunque sus fanáticas no paran de esperarlo llegar a las grandes escalinatas coloradas, el canadiense no figura en la lista de invitados desde hace varios años.

Lo cierto es que desde 2021 se rumorea que está vetado debido a su mala conducta en el pasado, así como por generar momentos controvertidos en sus publicaciones en Instagram que no fueron bien recibidos por Anna Wintour, la principal organizadora del evento.

Demi Lovato

En el caso de la ex chica Disney, se cree que desde que confesó en una entrevista que tuvo una mala experiencia debido al mal trato de otra celebridad, ella misma se ha desvinculado por completo del evento. Este distanciamiento se habría producido desde el año 2016.