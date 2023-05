Miley Cyrus se convirtió en la tapa de “Vogue” y lo dio todo con los outfits más pequeños

Una vez más, Miley Cyrus llegó más lejos de lo que pensaba y se convirtió en la tapa de la destacada revista Vogue. La ex Hannah Montana no para de deslumbrar a sus fanáticos y seguidores con los mejores looks para sus fotos.

En medio de una revolución musical luego de estrenar “Endless Summer Vacation”, la blonda no para de cosechar éxitos con cada canción que lanza o algún estreno de videoclip como en las últimas horas. Aunque ella se esfuerza demasiado por seguir construyendo su camino solista, muchas son las personas que la relacionarán siempre con la serie que protagonizó en Disney Channel.

Actualmente cambió su cabello, su cuerpo y hasta su forma de ser. Por esta razón, su personalidad es mucho más prepotente y loca que antes cuando solo era una niña y lo demuestra en cada sesión de fotos de la que forma parte para los distintos medios de comunicación.

El día de ayer, la cantante compartió en sus redes las fotografías que hizo para Vogue y se llevó todos los likes para su cuenta de Instagram. Entre los tantos looks que uso, los que más llamaron la atención fueron los diminutos conformados por malla negra ultracavada, conjunto rojo de bombacha tiro alto y bandó.

En otras de las fotografías, justamente en la portada, Miley posó con un conjunto de prendas verdes en satén. Para la parte de arriba, un top pequeño que solo tapó sus lolas y abajo una minifalda corta.

Miley Cyrus luce un inusual accesorio con la forma de sus partes íntimas

Con una musculosa negra simple, luciendo todos sus tatuajes de brazo y uno lentes estilo retro color amarillo, la cantante descansaba sobre una silla su nuevo éxito. Fue el colgante lo que volvió locos a los usuarios de la red, que enseguida se dieron cuenta de que emulaba la figura del dije.

Miley llevaba colgada… ¡su vagina en metal! Unida a un cordón negro, la pieza pertenece a una colección exclusiva de la muy famosa diseñadora británica Vivienne Westwood.

La cantante expresa en muchas de sus canciones su liberación sexual.

En realidad es casi imposible de conseguir, para lástima de los seguidores de la famosa que querían seguir esta tendencia. Pueden conseguirse también otras prendas que llevan el mismo diseño original.