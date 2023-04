Miley Cyrus eligió un escote muy particular y demostró todo su glamour con un vestido negro

Desde que formó parte de la serie “Hannah Montana” como protagonista, Miley Cyrus sabía que sería una súper estrella. Con el pasar de los años, su vida cambió, pero nunca dejó de lado el glamour y elegancia.

En paralelo a esto, la actriz desarrolló una personalidad muy imponente y siempre destacada donde sea que se presente. En los últimos meses, estrenó un disco que sorprendió al mundo y hasta superó a Shakira luego de su éxito junto al productor Bizarrap.

En su cuenta de Instagram recoge más de 205 millones de seguidores, es que su experiencia laborale en el rubro del entretenimiento ha sido más que notable. Por esta razón y muchas más, Donatella Versace la invitó a uno de sus últimos eventos y ella resaltó por el look vestido.

“I’m sorry that you’re jaded”, dejó en el último posteo que compartió en su cuenta de Instagram, Ahí, la ex Hannah Montana exhibió en un carrete el espectacular vestido que utilizó para el evento. Con larguísimos guantes negros y un mechón de su cabello del mismo color, la blonda posó con un vestido negro de escote circular que dejó ver su delantera.

Para terminar el look, Miley Cyrus usó unos zapatos tipo stilettos en color negro y de charol. Por otra parte, su look fue totalmente nude y con un pequeño detalle de cat line en sus ojos.

