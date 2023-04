Video: La Joaqui protagonizó un accidente de tránsito con su camioneta y quedó demorada

La cantante Joaquinha Lerena De La Riva más conocida como La Joaqui, tuvo un accidente de tráfico en Quilmes Oeste, provincia de Buenos Aires. La artista conducía una camioneta blanca modelo Amarok que chocó contra un auto Bora negro que, según Inforbano, viajaba un policía junto a sus dos hijos. En las imágenes que se viralizaron en redes muestran que ambos vehículos terminaron dañados.

El accidente ocurrió el domingo a las 20:30 en la intersección de las calles 893 y avenida Santa Fe. La camioneta de la cantante de 28 años sufrió daños en la parte delantera, mientras que el otro vehículo involucrado sufrió el golpe en el sector derecho y trasero, incluyendo la puerta y las ruedas. Las personas que se encontraban en el lugar no tardaron en llegar y comenzar a grabar la situación que protagonizó La Joaqui.

Así quedó la camioneta de La Joaqui después del accidente. Foto: Twitter/@FacundoNoticias.

Foto: Twitter/@FacundoNoticias.

Foto: Twitter/@FacundoNoticias.

La Joaqui fue demorada para esclarecer el accidente. Foto: Twitter/@FacundoNoticias.

Afortunadamente, ninguna persona resultó herida en el accidente, pero según se ve en las imágenes, la policía se acercó rápidamente a la cantante para tomar sus datos y luego la escoltó hasta la comisaría para obtener más información y detalles sobre lo sucedido.

La Joaqui tuvo un problema en la autopista y un fan se acercó a ayudar: “No soy solo una cara bonita”

No es la primera vez que la cantante tiene problemas con sus vehículos. Hace unas semanas sufrió un percance en su auto mientras manejaba por una autopista. Según un video que circuló después de que lo publicara un usuario de TikTok, la cantante pinchó un neumático y frenó para ser asistida.

“Cuando estás acá en la autopista y te cruzas a alguien que pinchó...”, dice quien grabó las imágenes para mostrar luego de quién estaba hablando. El joven había detenido su marcha para dar una mano a quien había sufrido este inconveniente vial.

“Qué onda, no soy solo una cara bonita, ¡eh!”, dijo ella mientras revoleaba un pañuelo y atendía al cambio del neumático en el que la estaban ayudando. El hecho no pasó desapercibido en las redes sociales, donde los seguidores de la cantante no tardaron en compartir y comentar las imágenes que muestran a La Joaqui en acción.