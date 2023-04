Murió José Luis Gozalo, ex manager de Rodrigo Bueno

Falleció José Luis Gozalo, conocido por haber sido el representante de Rodrigo El Potro Bueno. La encargada de dar la noticia fue su propia hija a través de un sentido mensaje en las redes sociales.

“Papi, ¿Quién me va a dar ahora esos abrazos de oso que me curaban mis ataques de pánico? Honro tu vida. Papá, espero que descanses en Paz”, escribió Analía Gozalo en Instagram.

“Sé que me vas a seguir acompañando hasta que nos reencontremos. Escribo esto con mucho dolor y lágrimas, tal vez no sea el modo, pero no tengo fuerzas para avisar a la gente de tu partida. Volá alto Papi Pepe. Te cago amando en la eternidad”, cerró.

Pepe Gozalo y Rodrigo Bueno\u002E

Luis Ventura, uno de los últimos periodistas que entrevistó al ex representante de El Potro, también se refirió al fallecimiento de Gozalo.

“Recién termina de fallecer el Pepe Gozalo, aquel manager emblemático de Rodrigo... con él se fueron muchos secretos de la movida musical”, sentenció el periodista.

La última aparición de Gozalo en la televisión fue en un programa especial de Secretos Verdaderos por los 22 años de la muerte de Rodrigo. En esa edición, habló de la adicción a las drogas del ídolo cuartetero.

“Se pegaba un saque y se ponía ingobernable”, dijo Gozalo. “Pero no era que me zamarreaba o que yo lo zamarreaba a él. Yo a Rodrigo le decía una sola cosa: ‘Nene, no jodás’”, contó.

“Yo empecé en el rock and roll. Conmigo trabajaron todos y todos consumían”, siguió. “Agarraba en mi escritorio el number one, armaba la línea y tomaba. Sacaban la lapicera. Me decían ‘toma, José’ y yo no, aunque nadie me lo crea. Jamás probé ni un porro, ni merca. Jamás”, afirmó.