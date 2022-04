Fuertes declaraciones del ex CEO de Magenta:“Rodrigo no grabó La Mano de Dios y fue asesinado”

A 22 años de la trágica muerte de Rodrigo Bueno, vuelve a resurgir un interrogante: ¿fue un accidente o fue algo premeditado? a esto se le agregan las tremendas declaraciones de Pablo Ceccarelli, ex CEO de Magenta, diciendo que “Rodrigo no grabó la mano de Dios”.

Ceccarello, formaba parte de la discográfica patrocinante del artista, y aseguró que el Potro Rodrigo no cantó el tema dedicado a Diego Maradona y reavivó la versión de que al músico cordobés lo mataron.

Muchos artistas han hecho canciones dedicadas especialmente a Diego Armando Maradona: Maradó, de Los Piojos; Maradona, de Andrés Calamaro; Maradona blues, de Charly García; La vida tómbola, de Manu Chao, y la lista sigue.

La imágenes compartidas por los músicos que le dedicaron canciones al "10".

Pese a los grandes éxitos que se han grabado en honor a Diego, hay una canción, que Maradona caratuló como la mejor canción que le hicieron: es La Mano de Dios, del “Potro” Rodrigo Bueno, un éxito que el mismo músico interpretó para el cumpleaños del 10 allá por el año 2000, en Cuba.

Diego Maradona y Rodrigo Bueno, pileteando en Cuba. (Archivo)

Para la sorpresa de todos, Ceccarelli aseguró que la versión de estudio de La Mano de Dios no fue interpretada por Rodrigo, sino que fue grabada post mortem por un imitador. Pero nadie se lo contó, sino que el ex CEO de Magenta tiene una prueba irrefutable para él mismo: estuvo en ese preciso momento, según contó en una entrevista televisiva con LAM.

“El tema más famoso, La mano de Dios’, jamás fue grabado por Rodrigo. Él cantó solamente el que se puede ver en televisión y el que le canta al mismo Diego en un cumpleaños. Pero no interpretó la obra publicada en el disco, porque ya estaba muerto. Fue un imitador y yo estaba presente”, aseguró.

Ceccarelli explicó que era una práctica habitual de las discográficas: “En la época de los compilados, cuando no se tenían los derechos fonográficos de todos los artistas, lo que se hacía era contratar a imitadores y se convencía a la gente de que se trataba de los verdaderos artistas. Hay una brecha legal que lo permite”, señaló.

¿Rodrigo fue asesinado?

“Quería sacarme esta mochila que tengo desde hace 22 años: No tengo ninguna duda de que lo asesinaron”, declaró fuertemente Ceccarelli. Su versión de los hechos involucran a los dueños de Magenta Discos, los hermanos Kirovsky, quienes tendrían un conflicto con José Luis “Pepe” Gozalo, el representante del cantante.

Al parecer, Rodrigo ya no quería grabar discos y planeaba ponerle fin a su trayectoria: “Me cansé de escucharlo y verlo llorar en mi falda diciéndome, que paren, que no me contraten 11 shows si yo puedo hacer 5 y cobrarlos más”, reveló tiempo atrás su última pareja, Alejandra Romero.

Patricia Pacheco y su hijo viajaban junto a Rodrigo el día del trágico accidente.

A más de dos décadas de la muerte de Rodrigo Bueno, Ceccarelli reafirmó y finalizó: “No tengo dudas de que fue asesinado”, y añadió, con respecto a los responsables: “Fácticamente, no lo puedo saber, lo que sí te puedo decir es que los hermanos Kirovsky están involucrados”.