Miley Cyrus cumple 31 años hoy: así se veía de pequeña y a comienzos de su carrera

Miles de personas han logrado trabajar en la gran industria de Disney, como voces de personajes o siendo ellos mismos los protagonistas de las películas o series, pero hay alguien que se consagró como uno de los mayores logros del mundo mágico. Se trata de Miley Cyrus, quien fue Hannah Montana, la icónica cantante pop que aún sigue latente en el mundo tras más de 15 años de su estreno.

Antes y después de Miley Cyrus. / Gentileza

La joven nacida en Tennesse, Estados Unidos, logró todo lo que soñó y más. Con el paso del tiempo, la serie que protagonizaba se convirtió en una de las más exitosas de toda la historia de Disney Channel, el canal de televisión de Walt Disney.

El concepto de la serie giraba en torno a una estrella que llevaba una doble vida. Miley Cyrus encarnaba a una joven común durante el día, pero por la noche asumía el papel de la superestrella internacional Hannah Montana. La serie alcanzó altos niveles de audiencia, convirtiéndose en el programa más visto de Disney Channel en 2006, 2007 y 2010.

La serie sirvió como trampolín para el inicio de su carrera en solitario. Tan solo un año después de su estreno, Miley Cyrus lanzó el álbum Meet Miley Cyrus, seguido por su disco Breakout en 2008 y el exitoso sencillo Party In The U.S.A. en 2009.

En 2010, simultáneamente con la emisión de la serie, Miley Cyrus debutó en la película La última canción, donde exhibió sus habilidades actorales y también grabó la canción principal, When I Look at You.

Lejos de Disney, así es Miley Cyrus en la actualidad

Mucho tiempo después y con esfuerzo, Miley logró despegarse de a poco de su papel infantil aunque en el mundo sigue habiendo gente que la reconoce por dicha serie. Ahora Miley Cyrus es una total estrella del pop tal como Lady Gaga o Britney Spears. En paralelo a esto, consiguió ser foco de las noticias debido a su conexión romántica con Liam Hemsworth, quien luego terminaría su relación y marcaría un antes y después en la vida de la ex Hannah Montana.

El click llegó con el estreno de su canción llamada Wreking Ball donde comenzaría a mostrarse con diferentes cambios de look y una postura mucho más madura de lo que había exhibido anteriormente. Junto a estos cambios, los detalles también fueron expresados en los diferentes álbumes que ha publicado y que en total son ocho: Meet Miley Cyrus, Breakout, Can’t Be Tamed, Bangerz, Miley Cyrus & Her Dead Petz, Younger Now, Plastic Hearts y Endless Summer Vacation.

Hoy, 23 de noviembre, Miley celebra su cumpleaños número 31, pero esto no implica que su espíritu se apague, ya que su esencia siempre permanecerá intacta en ella y en todos aquellos que han crecido a su lado.

