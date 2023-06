Miley Cyrus tuvo una fuerte razón para dejar de ser Hannah Montana: que le ocurrió

La famosa cantante y actriz estadounidense Miley Cyrus reveló tiempo atrás el motivo por el cual abandonó su papel de Hannah Montana en Disney Channel.

La estrella, que interpretó al personaje principal de la icónica serie desde 2006 hasta 2011, explicó que se sintió “rara” luego de pasar por una etapa de su vida y supo que su etapa como Miley Stewart había terminado.

Este es el motivo por el cual la cantante dejó de ser Hannah Montana

En una entrevista con la revista Elle en 2019, Cyrus confesó que se sintió “ridícula” después de haber “perdido la virginidad” y que no podía imaginar volver a ponerse la peluca de Hannah Montana. “Simplemente me sentí como si hubiera crecido”, explicó.

Para la intérprete de Flowers no fue nada fácil, ya que estaba preocupada por “aplastar los sueños” de sus jóvenes fans, pero no había marcha atrás. Miley sabía que no quería ser una “mascota de Disney” para siempre.

“Soy una persona, no una mascota de Disney”, afirmó. Miley Cyrus también confesó que mintió sobre quién había sido su primera experiencia sexual. La estrella, que por entonces tenía 16 años en ese momento, le dijo a su ex marido Liam Hemsworth que ya había tenido intimidades.

“Mentí y dije que él no era el primero para no parecer una perdedora”, explicó la siempre recordada Hannah Montana en el podcast Call Her Daddy.

Sin embargo, Miley se vio obligada a confesar la verdad más tarde cuando la amiga de Liam se casó con el chico que ella había mencionado. “Así que cuando tenía 24 años, tuve que decir que mentí cuando tenía 16 años. Fue una mentira a la que me aferré durante unos 10 años”.

A más de 10 años, la vida de Miley Cyrus es otra

A pesar de haber dejado atrás su papel de Hannah Montana, Miley, que ahora tiene 30 años ha seguido siendo una de las estrellas más populares de la música pop.

La cantante ha lanzado varios álbumes exitosos y ha colaborado con otros artistas en varias canciones que lideran los rankings a nivel mundial.

Miley también ha sido muy activa en la lucha por los derechos LGBT+ y ha hablado abiertamente sobre su propia orientación sexual, identificándose como pansexual.

