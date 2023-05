Miley Cyrus se calzó una malla ultra cavada y agradeció el apoyo de sus fans a “Flowers”

La ex chica Disney, Miley Cyrus es sin dudas una nueva mujer. Más allá de los cambios en su personalidad, sigue siendo la gran y destacada talentosa en el mundo de la música.

Miley Cyrus con todo su glamour.

En los últimas días, una de las últimas canciones que estrenó llegó al billón de reproducciones y ella quiso agradecer a los fanáticos que la apoyan y siguen en todo el globo. Como era de esperarse, lo hizo con una foto que superó las expectativas de todos y también levantó la temperatura.

Miley Cyrus

“Flowers” es la canción más reproducida de su último disco y hasta superó en reproducciones a la colaboración entre Bizarrap y Shakira. Aunque esto no pareciera cierto, los números en Internet lo demuestran y con esto se puede ver la gran cantidad de gente que la considera talentosa y le gusta reproducir su música.

Además de estrenar nuevo disco, Miley publicó un documental de 42 minutos en la plataforma de Disney+ llamado “Endless Summer Vacation”. En las imágenes del documental se la ve vestida con diferentes looks que destacan su cuerpo como lo hace en la última foto publicada.

Miley Cyrus y su foto de agradecimiento a sus fans.

A través de su cuenta de Instagram, Miley dejó un posteo que decía: “You broke your own heart but you’d never say that”. En la imagen se la ve a la orilla de su piscina, con la vista al cielo y tomando su cabello con las manos. ¿Lo que más llama la atención? Su ajustada malla en color dorado y ultracavada. En pocas horas, el posteo superó lo 600.000 likes y muchos comentarios de sus fans.

Miley Cyrus adelantó un poco de su próxima canción con un video provocativo y que rozó la censura

La figura polémica de Miley Cyrus siempre da que hablar y en este caso lo hizo relacionado a este nuevo trabajo. A través de su Instagram, Miley compartió algunas estrofas de lo que será Flowers e incendio las redes sociales.

Sin ningún tipo de prenda y dentro de la ducha, Miley Cyrus canto Flowers en voz alta mientras peinaba su cabello.

Entre pequeños movimientos se pudo ver algunos centímetros más que solo la espalda de la cantante. La delantera de Miley es pequeña, pero indudablemente es una de las más deseadas de la industria musical por lo que representa la artista.