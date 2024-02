No fue en flores: Miley Cyrus se inspiró en algo más para componer "Flowers"

Luego de haberse tomado unas largas vacaciones desde ue vio la luz Endless Summer Vacaction el arrollador éxito de su canción ‘Flowers’, Miley Cyrus reapareció en la más reciente entrega de los Premios Grammys y se llevó dos premios.

La cantante de 31 años se llevó dos galardones en total en las categorías ‘Mejor Interpretación Pop Solista’ y ‘Grabación del Año’, además de ofrecer una interpretación en vivo por primera vez del tema que la hizo vencedora.

La artista confesó el verdadero significado de su canción más popular.

A pesar del gran éxito y ritmo, detrás de ‘Flowers’ hay un contexto lleno de tristeza y reconstrucción interna, pues Miley Cyrus se lo escribió a su ex esposo Liam Hemsworth. Si bien se ha convertido en un himno de amor propio y empoderamiento, ella reveló que la canción inicialmente tenía una intención distinta.

Me puedo comprar flores, puedo escribir mi nombre en la arena, pero no me puedo amar mejor de lo que tú haces”, afirmó Miley sobre la letra original de la canción.

“Era la canción más triste. Sí, puedo ser mi propia amante, pero tú eres mucho mejor. La versión final es un poco fingir hasta que lo consigas, algo de lo que soy muy fan”, comentó la ex Hannah Montana sobre el tema para la publicación.

Asimismo, sobre la relación que inspiró ‘Flowers’, Miley Cyrus declaró: “No borraría mi historia ni quiero que sea borrada. Tener una vida interesante hacer que puedas contar historias interesantes”, dijo.