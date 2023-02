Miley Cyrus celebró el Top 1 de “Flowers” con una diminuta bikini roja y se llevó millones de likes

Miley Cyrus es, sin dudas, una de las artistas más exitosas y reconocidas en el mundo de la música actual. La joven que alguna vez interpretó a Hannah Montana, ya es toda una mujer y sabe como deleitar a sus fanáticos.

Miley Cyrus.

Hace pocas semanas, dió que hablar con su último estreno musical: “Flowers”. Desde ese momento, no hay video o foto en las redes que no haga referencia a la letra de su canción, es que refiere muchísimo al amor propio y al no depender de la compañía de nadie.

Miley Cyrus elongó con una bikini ínfima.

Dejando atrás su relación con Liam Hemsworth, Cyrus sigue rompiendo cualquier límite que se le presenta y cada vez escala más en los peldaños del éxito. Esta vez quiso celebrar el puesto número uno de su canción en Pop Radio y también que forma parte de los 100 más escuchados de Billboard.

Para esta ocasión, publicó dos fotografías para agradecer a sus fans y les subió la temperatura. Con una microbikini strapless en color rojo fuego, Miley posó con su cuerpo estirándose y su cabello al estilo más fogoso. Sin dudas, muchos de sus seguidores la siguen por su música y también por su increíble belleza natural.

Los posteos superaron el millón de likes en cada uno y se llevaron los mejores piropos y halagos a su belleza y talento.

El particular accesorio de Miley Cyrus

Miley Cyrus es fanática del escándalo, pero nada de lo que hace es para impresionar al mundo, sino por las meras ganas de sentirse libre y ser tal cual es. Ya desde hace unas semanas impacta con su nuevo look, un rubio corto y desestructurado que simula varios cortes de los ‘80, y como siempre, sus conjuntos son furor en las redes.

Miley Cyrus y otra de las fotos icónicas del día de su casamiento.

Soltera nuevamente, desde su ruptura con Cody Simpson, y más segura de sí misma que nunca, Miley presentó al mundo su nueva canción y álbum “Heart of glass”. Sus fans no dejan de consultar su perfil para ver nuevos videos de su último hit. Pero cada tanto la cantante regala algunas inesperadas imágenes de su día a día. En ellas demuestra que Miley es siempre Miley, no solo encima de los escenarios.

La cantante expresa en muchas de sus canciones su liberación sexual.

Con una musculosa negra simple, luciendo todos sus tatuajes de brazo y uno lentes estilo retro color amarillo, la cantante descansaba sobre una silla su nuevo éxito. Fue el colgante lo que volvió locos a los usuarios de la red, que enseguida se dieron cuenta de que emulaba la figura del dije.

Miley llevaba colgada… ¡su vagina en metal! Unida a un cordón negro, la pieza pertenece a una colección exclusiva de la muy famosa diseñadora británica Vivienne Westwood.