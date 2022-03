Miley Cyrus lo premió con un beso y el prometió no lavarse para conservar el recuerdo

Miley Cyrus se presentó en el Lollapalooza en la primer jornada pero antes no dudó en saludar a sus fanáticos argentinos. Cientos de seguidores la esperaron al aterrizar en el aeropuerto y muchos otros en la salida del hotel, entre ellos, estaba Fran Graziani que recibió un beso de su ídola y prometió no lavarse nunca la cara.

Muchos fueron los fanáticos de la ex Hannah Montana que esperaron ansiosos la llegada de su ídola a nuestro país. La exitosa artista fue una de las más esperadas en su presentación en el festival Lollapalooza y cumplió ampliamente con las expectativas.

La ídola pop calentó el escenario de la primer jornada del festival. / Gentileza

Uno de los tantos seguidores de la ídola pop fue Fran Graziani que esperó durante horas en un hotel de Puerto Madero con la esperanza de recibir un saludo de Cyrus. Tanta fue la suerte en su día que la joven artista salió a saludar a su gente y le regaló un beso que quedó registrado en un video que atesorará por siempre.

“Te envidio” y “Me encantaría ser vos” son algunos de los mensajes que el joven afortunado recibió en su cuenta de Tiktok donde publicó el video. En las imágenes se puede ver cómo la cantante se acerca dos veces y en la última ocasión opta por darle un beso en la mejilla a Graziani.

La esperada presentación en el Lollapalooza 2022

Tras tres años de demora debido a la pandemia por coronavirus, este 2022 se llevó a cabo el ansiado festival. En una jornada cerrada por Bizarrap, la presentación anterior fue internacional.

La joven ídola pop, Miley Cyrus subió al escenario algunos minutos antes de lo acordado y los presentes estallaron en gritos. Con su gran personalidad y espectacular voz, la estadounidense dejó una vara muy alta para los próximos artistas a presentarse.

“WTF Do I Know”, “Heart of glass” y “We can’t stop” fueron sólo algunos de los grandes éxitos que la artista cantó en Argentina. “Party in the U.S.A.” y “Wrecking Ball” fueron otros de los hits que no faltaron en la fría noche en la cual la estrella pop le puso calor.