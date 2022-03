Nicolás Cabré reveló que el nacimiento de su hija Rufina le hizo dejar una adicción

Nicolás Cabré confesó que dejó de fumar a partir del nacimiento de su hija Rufina y de su inicio en la actividad del running. Hace ya varios años el actor compite en la disciplina y también se dedica al ciclismo y la natación. Para Revista Gente, Cabré contó detalles de la relación con su hija, si se parece a él y la posibilidad de que trabaje en televisión cuando sea grande.

Nico Cabré se encuentra protagonizando la obra ‘Me duele una mujer’, junto a Carlos Portaluppi y Mercedes Funes en el Multiteatro Comafi con dirección de Manuel González Gil. El actor siempre se caracterizó por mantener un perfil bajo y dar pocas notas a los medios. En el ultimo tiempo, empezó a cambiar esta actitud y esta semana sorprendió con sus declaraciones para Revista Gente.

La obra 'Me duele una mujer', que protagoniza Cabré

Cabré se sinceró acerca de un vicio que padeció durante varios años y a partir de que hecho lo abandonó. “Dejé de fumar porque tenía que dejar de fumar, sabía que ya estaba de más. Cuando arranqué en el mundo del running tenía un desconocimiento absoluto”, comenzó diciendo. “Fui padre y me di cuenta de que tenía que empezar a hacer ciertas cosas, porque lo único que quiero es estar más tiempo con ella y lo primero era eso: dejar de fumar” agregó.

En cuanto a su fanatismo por el running, el actor contó cómo inició: “Fui a un gimnasio y vi que un par salían a correr afuera... Arranqué y descubrí un mundo que me da mucha alegría. Que me hace bien. Me hice amigos a los cuales hoy necesito...”. Asimismo, añadió: “Hablamos de zapatillas, de carreras y vamos a nadar. Encontré algo que me hace bien y que disfruto muchísimo”.

El actor corrió una maratón en New York junto al periodista Daniel Arcucci

También dio detalles de cómo es su entrenamiento. “Según la carrera que tengo adelante es el entrenamiento que hago. Ahora hice un triatlón, nadás, andás en bicicleta y corrés... son desafíos. Es divertido. Es muy especial correr y es muy personal, no corrés contra nadie sos vos y tus metas; y ver hasta donde podés llegar y si podés mejorar” dijo.

El actor contó todos los detalles de su relación con su hija

Asimismo, reveló los sentimientos que le produce hacer running. “La parte divertida es llegar al objetivo, pero lleva todo un proceso que es muy duro. Vos entrenás y te puede pasar de todo: entrenás con lluvia, con cansancio, con de todo.... Y cuando lo hacés y lo lográs, independientemente de lograr tu ‘marca mental’, la satisfacción de todo lo que lograste no se compara con nada. Lo hacés porque te desafiás a vos mismo” agregó.

En cuanto a su relación con su hija Rufina, producto de su noviazgo con La China Suárez, el actor contó que ahora comparte el running con su nena. “El otro día corrimos nuestra primera carrera acá en el Obelisco. Es hermoso poder compartir eso con ella, vivir esa experiencia, tenerla al lado, plantear la estrategia y entrenarla... es hermoso” dijo. “Está bueno plantearles algo diferente. Que no solo sea la tablet o que me vea actuar a mí o a la mamá” añadió.

Nicolás Cabré con Rufina. (Instagram Nicolás Cabré)

También se le preguntó acerca de si su hija tiene intenciones de seguir la carrera artística de sus padres. “No es algo que manifieste, pero yo la voy a apoyar con todo lo que quiera hacer. Lo que sí, trato de encargarme de que su abanico de posibilidades sea lo más amplio posible y que ella después elija. Que decida qué quiere y que no quiere” expresó.

Para finalizar, se sinceró acerca de los parecidos en la personalidad de Rufina consigo mismo. “Y... tiene arranques (se ríe). A veces es muy parecida a mí, a veces es muy parecida a la mamá. Tiene cosas de los dos y a la vez es muy ella. Si noto pequeños destellos, pero no. Yo no soy tan hermoso” cerró.