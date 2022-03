Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo reconciliados: ella lo acompañó a un recital en Córdoba

A pocos días de que se confirmara la reconciliación de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo, la pareja fue fotografiada disfrutando de unos días en Córdoba. La famosa cuenta de Instagram @chusmeteando publicó las fotos secretas de ambos en un restaurante compartiendo una comida.

Luego de iniciar su relación a principios de 2021, Gianinna Maradona confirmó que el 24 de diciembre pasado habían terminado su relación con el ex futbolista Daniel Osvaldo. “Para mí siempre vas a ser este abrazo. Y los que no están en una foto... Si bien lo sabés, y amamos ser lo que nadie entendía, ni van a entender, ¡como lo dijimos mil veces! Saluuuuu’ por eso. Al ser dos personas públicas, hoy necesito sacarme la mochila de mierda que nos quieren hacer cargar porque ambos sabemos que no nos pertenece. El 24 elegimos distintos caminos” escribió la hija del 10 para anunciar su separación.

El descargo de Gianinna Maradona tras separarse de Daniel Osvaldo

Cuando parecía que no había vuelta atrás, por versiones de infidelidad por parte de Osvaldo, Juariu -influencer especialista en encontrar relaciones secretas- viralizó una foto de ambos juntos a la salida de un entrenamiento de Benjamín, el hijo de Gianinna (producto de su relación con el Kun Agüero. Días después, el periodista de espectáculos Ángel de Brito confirmó la noticia de que la pareja se había reconciliado.

La muestra oficial de que volvió el amor se dio este viernes, cuando la cuenta de Instagram @chusmeteando (experta en noticias de mediáticos) publicó dos fotos de los enamorados compartiendo una cena en Córdoba. “Felices de nuevo. Gianinna Maradona acompañando a su novio Daniel Osvaldo en su presentación en Córdoba” aportó la cuenta. El ex futbolista se presentó con su banda Barrio Viejo en Villa María este viernes y dará otro show este sábado en Rio Cuarto.

La publicación de @chusmeteando que develó el momento compartido por la pareja en Córdoba

Gianinna y Daniel disfrutando con amigos del rock en Córdoba

En las fotos capturadas, se los puede observar a la pareja muy felices, ambos con un look bien rockero acompañado de gafas oscuras. Compartieron una cena con amigos y, al parecer, fanáticos del rock y del Diego: mostraron en una foto que la hija del 10 les dejó una dedicación especial al restaurante con la firma de un plato.