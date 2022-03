Flor Vigna compartió un video a los besos con Luciano Castro en la cama: “Tomá bebé la vitamina D”

La pareja de Flor Vigna y Luciano Castro pasa por un gran momento amoroso y de fogosidad. Flor publicó un video a los besos con su novio, en donde él bromeó diciendo: “La vitamina D me la das tú con un beso”. Luego de que Flor lo llenara de besos, el actor respondió: “Si, tomá bebé”.

No cabe duda que Luciano Castro y Flor Vigna forman una de las parejas más nuevas del mundo del espectáculo y la que más feliz se ve; no dejan de sonreír ante las cámaras ni de demostrarse todo el amor que se tienen. Se los ve compinches, disfrutando a diario y también muy ardientes en la intimidad.

La bailarina compartió un video en sus redes besándose con su pareja, en donde Castro bromeó con una frase de la canción ‘Ojos color sol’ de Residente. “La vitamina D me la das tu con un beso” le dijo Castro a Vigna, mencionando la frase de la canción del exlíder de Calle 13. A lo que ella no se aguantó y lo llenó de besos a su novio. “¡Tomá vitamina D!” agregó Flor, mientras lo chapaba. Rendido en los brazos de Flor, el actor le respondió: “Si, tomá bebé, vitamina D”.

LUCIANO CASTRO RESPONDIÓ SI QUIERE TENER HIJOS CON FLOR

Ante las cámaras de “Intrusos”, Castro fue increpado sobre su presente y su futuro amoroso y familiar. Sin dudarlo, respondió a las consultas del notero sobre si piensa en tener más hijos o en casarse con Flor Vigna. Primero que nada, sobre su presente profesional y personal, el actor dijo: “Es todo nuevo, es como volver a jugate conmigo”.

Flor Vigna inició su relación con Castro luego de varios idas y vueltas con Nico Occhiato

Flor Vigna y Luciano Castro en la piel de Pamela Anderson y Tomy Lee.

Y para cuando le preguntaron si la pareja tiene planes a futuro, de vestido blanco: “No, no”, contestó contundente. “Y de agrandar la familia”, cuestionó el periodista, a lo que Castro reiteró con varios “no, no, no, nada que ver, no, no. Aparte Flor está en una etapa única”, enfatizó.