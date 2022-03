Qué es de la vida de Pablo Rago, el actor tiene un hijo de 19 y se prepara para festejar con todo sus 50 años

Desde muy pequeño, Pablo Rago comenzó en la actuación y además puede ostentar un récord ya que trabajó en las dos únicas películas argentinas que ganaron un Oscar. En “La historia oficial”, de 1985 y en “El secreto de sus ojos”, de 2009.

El actor se hizo conocido en “Clave de Sol”, la tira juvenil que fue furor hacia finales de los `80, donde encarnaba a Lucho, uno de los galancitos que despertaba suspiros entre las seguidoras adolescentes. Pero fue, sin dudas, su rol del “pendex” en “Amigos son los amigos” (exitosa comedia que protagonizó junto a Carlín Calvo) el que lo hizo entrar en los hogares de todos los argentinos.

Pablo Rago y Carlos Calvo, en Amigos son los amigos.

Cuenta con una vasta trayectoria en televisión, teatro y cine: Inconquistable corazón, Gasoleros, Primicias, Kachorra son algunas de las tiras en las que participó. Pero también se dio el gusto de conducir, cuando estuvo al frente de TVR.

"Gasoleros" (La Voz/ Archivo)

Su interpretación, en cine, del General Manuel Belgrano lo hizo merecedor de muy buenas críticas y fue uno de los actores vocales de la recordada película animada de Juan José Campanella, Metegol.

BELGRANO Y SAN MARTÍN. Pablo Rago y Pablo Echarri

En cuanto a su vida afectiva, tuvo una relación de dos años (entre 1994 y 1997) con Paola Krum y, luego, con María Carámbula, con quien se convirtió en padre de Vito. La relación terminó en 2005.

Actualmente está en pareja con Tamara, con quien lleva 6 años de relación: juntos formaron una familia ensamblada, ya que ella también es mamá de un varón que tiene 8 años.

La tierna foto de Pablo Rago junto a Tamara, su novia de hace seis años.

Este año, el 24 de septiembre, cumplirá 50 y piensa celebrarlo a lo grande: “Voy a hacer un fiestón y ya estamos planeando todo con Matías Alé y Alejandro Müller, que me van a ayudar a armar todo. Voy a tirar la casa por la ventana porque me lo merezco después de tanto tiempo de trabajar mucho y de cumplir años. Cumplir 50 no es nada común y haré una fiesta para divertirnos con mis amigos y allegados”,contó a Pronto.

Después de la pandemia, volvió al ruedo con la obra Mi mujer se llama Mauricio en Carlos Paz y pronto estrenará la serie de Ringo Bonavena. Además, confirmó que rodará una película junto a Guillermo Francella, tras haber compartido el filme El robo del siglo.