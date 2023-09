Cecilia Pavón: “Escribo para cambiarme la vida a mí misma”

Lo dice ella misma: no es nada fácil esconderse tras el yo lírico, hablar como tras una máscara cuando la apuesta es por una poesía urgente, cotidiana, hecha de una materia palpable, como esa de la que hablaba Giannuzzi al decir que poesía “es lo que se está viendo”. Si hay un ejercicio paradigmático de esa manera de trazar versos, ahí está la obra de la mendocina Cecilia Pavón.

La poeta, narradora y traductora, nacida en Mendoza en 1973, pero residente en Buenos Aires desde hace más de tres décadas, ha construido una obra poética en la que la cotidianeidad, el habla, los objetos comunes, las ideas que rozan el cerebro al pasar, aparecen descarnadamente en sus versos, sin ropajes de lujo ni maquillaje excesivo. Sólo el salto de los versos, el sutil escamoteo de una verdad, la sorpresa, el humor. O el dolor.

En “Diario de una persona inventada”, el volumen de 400 páginas que reúne su obra poética escrita entre 2001 y 2023, Pavón deja constancia de ese trabajo, que la ha llevado a ser una de las referentes de esa línea poética y una de las voces más reconocibles del país.

De vuelta a sus pagos como una de las invitadas principales de la Feria del Libro 2023 y del Festival Internacional de Poesía que allí se realiza, Cecilia Pavón se permite un momento para responder las preguntas acerca de esa obra reunida, y reflexionar sobre sus pasos poéticos.

Poeta mendocina. Foto: Victoria Gesualdi.

–¿Qué sentís vos, como autora de una obra tan amplia, el ver reunida tu poesía completa en el volumen “Diario de una persona inventada”? ¿Ves persistencia, evolución, cambio en ese recorrido?

–En uno de mis poemas digo algo así como que ser poeta es tocar siempre la misma nota. Y en realidad yo siento que una escribe siempre el mismo poema, con alteraciones mayores o menores. De todas formas, me cuesta muchísimo releer lo que ya escribí, en general solo pienso en lo que está por escribirse

–Una de las marcas de tu poesía es el reflejo de los instantes y la cotidianidad, con lo que tiene a la vez de prosaico y llano a veces, pero a los que intentás atrapar con fogonazos de reflexión o estremecimiento. Y siempre pareciera que no hablara un “yo lírico”, sino que este es indiscernible del “yo” a secas. ¿Es esa tu búsqueda? ¿Qué te da la poesía?

–No siento que para nadie esté tan separado el yo de la experiencia (si es que a eso te referís con el yo a secas) del yo de la literatura. En realidad, en toda la literatura esos dos planos se mezclan de forma más o menos voluntaria. En las últimas décadas ha habido mucha poesía y narrativa donde las experiencias personales son tomadas como materiales estéticos y eso no significa que vivamos en una era narcisista, como muchas veces se dice. Este giro hacia el yo habla de un cambio de paradigma epistemológico en la literatura y en las ciencias en general: como dice Donna Haraway, el conocimiento es siempre situado, ya no podemos pretender que exista un saber universal y abstracto que no esté atravesado por el contexto específico en que fue producido. En ese sentido, la literatura del yo también vendría a poner en evidencia ese aspecto situado de toda producción de conocimiento

–Hay una particularidad en tu trayectoria biográfica: naciste en Mendoza, pero vivís desde hace años en Buenos Aires. ¿Cómo se dio esa mudanza definitiva y cómo aparece ese carácter de “mendocina en Baires” en tu obra?

–Vivo hace 32 años en Buenos Aires. Pasé mi infancia y mi adolescencia en Mendoza, que son etapas de la vida que marcan para siempre a cualquier artista, para bien y para mal, obviamente. Yo me fui de Mendoza porque en 1992 el mundo de la cultura tenía lugar en Buenos Aires de forma casi exclusiva, todavía no había internet y había como esa necesidad de estar “donde pasaban las cosas”. Pero creo que hoy eso ha cambiado muchísimo y quizás hoy no me iría de Mendoza si quisiera dedicarme a cualquier actividad artística... no lo sé.

–Belleza & Felicidad (B&F), la librería y editorial que fundaste junto con Fernanda Laguna, va rumbo a cumplir sus 25 años. ¿Qué motorizó su creación y por qué era, a la vista, necesaria?

–B&F nació como un absoluto capricho de dos chicas de veintisiete años que tenían ganas de tener un local para invitar a más artistas a mostrar sus obras y publicar sus textos en fotocopias. Fue genial que, de un gesto tan impulsivo, relacionado con la diversión y la amistad, surgiera todo lo que vino después.

–Aunque pareciera que la poesía marca claramente toda tu literatura, no es menor (junto con tu labor como traductora) tu producción narrativa. ¿Escribís desde otra postura cuando narrás, o subyace siempre la poeta? ¿Qué te decide a viajar de un género al otro y en qué se parecen tus estilos poético y narrativo?

–Siempre digo que mis cuentos son poemas extendidos o algo así. Creo que es solo una cuestión de “síntesis vs. expansión”, pero siento que están los mismos materiales en los dos géneros, siempre el intento de pensar a través de la experiencia, o algo así.

–Tamara Tenenbaum, quien te acompañará en una de tus presentaciones en la Feria del Libro de Mendoza, dice que tus textos le cambiaron la vida. ¿Escribís para cambiarle la vida a los demás o ese es un “efecto colateral”?

–Siempre escribo para cambiarme la vida a mí misma, creo que cada poema puede ser una oportunidad de entrar en un terreno emocional y mental que puede permitirme empezar todo de nuevo, ser otra, visitar un mundo desconocido, etc. Si alguien lee mis poemas y le pasa algo parecido quizás sea una prueba de que la poesía puede servir para sentirse un poco mejor.

Cecilia Pavón en la Feria del Libro 2023

Sábado 30

A las18: Presentación del libro Diario de una persona inventada. Charla con la autora, moderada por Tamara Tenenbaum. Auditorio Ángel Bustelo.

Domingo 1

A las 19: Festival Internacional de Poesía de Mendoza 2023. Edición 10º aniversario. Lectura de poemas: Rubén Valle, Cecilia Pavón y Ricardo Luis Trombino. Sala Magna del Centro de Congresos y Exposiciones.