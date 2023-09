Un fin de semana para conocer la genialidad teatral de Guillermo Troncoso: dónde y cuándo ver dos obras de él

Casi cuarenta años transitando el teatro no es un número menor. Aunque es un permanente aprendiz, Guillermo Troncoso se supo ganar el lugar como referente entre los actores y directores de teatro en Mendoza.

Dirigió varias Fiestas Nacionales y Departamentales de la Vendimia, protagonizó más de veinte obras de teatro y otro tanto las dirigió. Y como fiel hacedor de la escena, solo vive de la actuación, lo que hace que esté en permanente movimiento y estado creativo.

Este viernes 29 de septiembre estrena la comedia dramática “Sólo llamé para decirte que te amo”, y mañana sábado se despide de la última función de “Pluma y la Tempestad”, el Espacio Le Parc. No conforme con eso, en el medio ya diagrama un proyecto para llevar el teatro fuera del teatro y sigue dirigiendo en otras provincias.

“Estoy dirigiendo a Paula Quintana, que es una gran titiritera, y la estoy dirigiendo en una versión de Hamlet en teatro de objetos, y la estrenamos en diciembre. Y además se va a reponer ‘La edad de la ciruela’ con un elenco de Neuquén, el proyecto que dirijo. Estoy retomando los ensayos de ‘La puerta de oro’, con Rubén González Mayo y sigo con funciones de ‘La niña del cerro’”, cuenta el actor y director sobre sus múltiples proyectos que recorren la escena local y nacional.

Guillermo Troncoso y Rubén González Mayo interpretan a Ilo y Teo, dos hermanos migrantes.

Troncoso todoterreno

A lo largo de cuatro décadas, el mendocino supo cultivar un estilo propio. Es uno de los pocos artistas que exploran el teatro de objetos, mantiene vivo el teatro de títeres para adultos, sin abandonar lo que es su fuerte, el humor y la comedia.

Aunque como actor, Troncoso también llegó a Netflix con su participación en la película “Papá al rescate”, la producción protagonizada por Benjamín Vicuña, que fue una coproducción entre Argentina y Chile, y se filmó en Mendoza.

-Al margen del teatro también te han convocado a hacer ficción en cine, ¿cómo lo vivís?

-Creo que de a poco se va logrando. En las producciones de afuera siempre los personajes principales son actores con cartel, pero los actores locales los acompañamos. En mi caso fue “Papá al Rescate” con Benjamín Vicuña. Me convocaron los que hacían el casting y grabé un pequeño video y le gustó a Carnevale. Después varios me dijeron que les gustó mi participación. La verdad fue una experiencia muy buena y siempre esperamos que haya más posibilidades, pero uno entiende cómo son las reglas del juego. Pero eso también ayudaría a que el polo se desarrolle más, aunque estamos bien encaminados. Y particularmente me gusta trabajar en ficción, cine, miniseries. Ese mundillo me encanta, porque son otros desafíos para la actuación.

La película con Benjamín Vicuña, donde actuó Guillermo Troncoso.

-Con casi 40 años de carrera, además del desafío, ¿pesa lo económico en un proyecto? Pese a que vos sos un artista independiente.

-Yo tengo la fortuna de vivir de mi trabajo, por ahí suelo dar talleres, pero no soy docente. Vivo netamente de la actuación y la dirección, lo cual me enorgullece y no es fácil. Creo que no es fácil, pero eso logra que tenga que pensar con el tiempo qué proyecto voy a hacer. El desafío es ese, porque hay una necesidad, y la necesidad del artista te obliga a crear. La creación, los procesos me fascinan y más en el teatro. Y a la hora de poder pensarlo, también pienso en que el producto sea bueno y llegue al público, sin descuidar el mensaje. Siempre mi trabajo me mueve al desafío. Y eso ocurre con todos los proyectos, y me pasa con el estreno de “Sólo llamé para decirte que te amo”. Es como “Bajo terapia”, que son obras donde te divertís pero también invita al debate, porque son historias que te atraviesan todo el tiempo. En “Pluma y La tempestad” por ejemplo no hay escenografía y eso crearlo a través de la iluminación con un títere fue todo un desafío. Me gusta el trabajo del objeto para contar historias, y mezclar estéticas, estoy atravesado por todo eso. Y a veces me encuentro frente a escenas que son un problema y me gusta solucionarlos en el momento.

-¿Has cultivado más amistades que enemigos en el oficio?

-El que dice que no tiene ego es mentira. Pero es como el ego, la envidia. Yo tengo la suerte de haber trabajado con todos los directores de Mendoza, y con todos me he llevado súper bien. Lo cual es una alegría, porque como actor me entrego muchísimo. Lo mismo cuando dirijo. Pero sí, la profesión me ha dado muchas amistades, no solo en Mendoza, sino en todas las provincias. El otro día sucedió que vino un grupo de alumnos de la escuela de teatro y que se interesaron en trabajar conmigo, me pidieron un taller. Eso me enorgullece y me encanta trabajar con los jóvenes. De un tiempo a esta parte en Mendoza ha habido cierta “gerontofobia” de parte de los jóvenes, y a veces eso duele. Porque no hay un conocimiento de dónde venimos.

Vilma Rúpolo y Guillermo Troncoso dirigieron una de las últimas ediciones.

-Pero te siguen teniendo en cuenta para trabajar...

-Es que soy un laburante, a medida que voy creciendo vas sabiendo cómo se maneja todo y también vas construyendo tu marca. Y eso me pasa con el público, que sigue mis trabajos. A partir de las obras de humor les interesa ver otras cosas. Igual la pandemia ayudó a que la gente fuera a ver teatro mendocino. Porque apenas se empezaron a levantar las restricciones con aforo reducido, y no veían espectáculos foráneos, el público mendocino se volcó a ver espectáculos mendocinos. Hubo un redescubrimiento de las obras y los artistas. Ahora muchas salas se llenan, por eso es importante tener en cuenta el fenómeno. Para nosotros es difícil llegar a los grandes medios y tener cartel para que la gente nos conozca. Y una buena punta sería que haya ficción en la televisión local.

Para agendar

Este viernes 29 de septiembre, a las 21.30 en el teatro Independencia, Guillermo Troncoso estrena “Solo llamé para decirte que te amo”, obra de Nelson Valente. Tickets disponibles en Entradaweb.com.

Mañana, dirige “Pluma y la Tempestad”, obra con dramaturgia de Arístides Vargas, que brindará su última función a las 21 horas, en el Espacio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén). La obra cuyo protagonista es un títere, está interpretada por Antón Deputat, Mauro Medero, Débora Candito, Camilo García Barrozo, Mariela Svachca, Cristian Bustos, Mirta Rodríguez y Carlos Romero. Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar.