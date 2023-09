Los catálogos de las plataformas de streaming suelen tener los “tanques” o las películas con primeras figuras en los primeros puestos de la plataforma, bien a la vista, para que uno las encuentre bien fácil.

Pero hay una gran cantidad de films que están un tanto más escondidos y hay que buscar un poco más adentro. Ese es el caso de “La cena perfecta”, una película italiana, del año 2022, que mezcla, a la perfección, amor y mafia de la camorra, y está en el catálogo de HBO Max.

La cinta es dirigida por Davide Minella y sus protagonistas son Salvatore Sposito, como Carmine, y Greta Scarano, como Consuelo. La historia no es muy compleja, pero sí atrapante. Con los ingredientes precisos de acción y romance, uno no puede dejar de mirar.

La cena perfecta, la joya escondida en HBO Max que mezcla amor y mafia

De qué se trata “La cena perfecta”

Resulta que Carmine es el protegido de Pasquale A’ Scimitarra, el líder de la Camorra, una de las organizaciones de la mafia más conocidas de Italia. Por más esfuerzos que haga, Pasquale está muy lejos de meterlo de lleno en la organización, básicamente porque no quiere. El lazo que los une es muy fuerte y es evidente que el hombre intenta protegerlo.

En un confuso hecho, en el que Carmine, por su buen corazón, deja ir a un amigo que le robó plata a la organización, termina ganándose el odio de la mano derecha de Pasquale, un hombre tan rudo como criminal. Pasquale no sabe qué hacer con Carmine y decide mandarlo a Roma para atender los negocios allá.

El “negocio” no es más que un restaurante cuya única finalidad es lavar plata de la Camorra. Detrás de la fachada y la elegancia del lugar, sólo se servían comidas precocidas y congeladas. Acá aparece Consuelo, una chef ambiciosa, de pocas pulgas, y que había sido la ex dueña de ese restaurant.

La cena perfecta, la joya escondida en HBO Max que mezcla amor y mafia

Carmine se enamora de ella y va a hacer todo lo posible para retenerla y cumplirle su sueño de lograr la tan ansiada estrella Michelín, algo así como el Oscar de la gastronomía. En ese afán por darle todos sus caprichos, Carmine termina por echarle mano a la plata de Pasquale, la plata de la Camorra.

Ella no sabe nada de este negocio sucio que hay en su cocina. Empiezan a pasar cosas entre ellos, pero el hombre que controla los negocios de Pasquale sospecha cada vez más de Carmine, que hace magia para que no se note. Pero la suerte del protagonista bonachón se va acabando y uno como espectador lo sabe. La tragedia es inminente, o no.

La cena perfecta, la joya escondida en HBO Max que mezcla amor y mafia

Una película cautivante, interesante y que no te da respiro. Cuando todo es paz y amor, ¡pum! entra la mafia. Ideal para un fin de semana, tirado en el sillón más cómodo de tu casa y con pochoclo en mano.

Seguí Leyendo