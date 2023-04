Daniela de Gran Hermano dio una de las noticias más esperadas por sus seguidores

Gran Hermano no ha dejado de ser noticia por intermedio de sus ex concursantes. Daniela Celis, que ingresó dos veces a la casa más famosa del país, generó contenido de todo tipo.

Con tan solo 26 años, Daniela, quedó marcada como una de las jugadoras más populares y a pesar de no haber llegado a la recta final, ha podido formar una carrera profesional como cualquier otro.

En redes sociales no ha dejado de crecer y ya supera los 1.6 millones de seguidores, a los que les cuenta de su nueva vida tras el reality de Telefe.

Recientemente, por intermedio de sus historias, pestañela publicó un video en el que muestra las llaves de su primer departamento. Muy emocionada, Daniela recorrió los espacios de los tres ambientes, que tiene su nueva casa.

Daniela de Gran Hermano mostró su nuevo departamento

El departamento de Daniela, posee un lindo piso de madera y cuenta además con un amplio living y cocina abierta, todo de estilo muy moderno.

El detalle más visible es que se encuentra totalmente vacío.: “Primeros logros, ahora sí me entregan las llaves. Obviamente no tengo nada, pero ya con mi presencia es un montón. Tengo una cama, la cama de mi mamá, el resto, con amor van a llegar las cosas, vamos a ir comprando todo de a poquito”.

Daniela sepulto a Agustín, su ex compañero de GH

Agustín Guardis sigue dando que hablar a pesar que Gran Hermano ya concluyó. El ex participante aseguró que los programas siguen nombrándolo y apuntó contra Luis Piñeyro, quien opinó sobre sus frases al ser eliminado: “no porque yo soy un estratega. porque yo voy a volver a entrar... plan 1, plan 2 y plan 3, dijo Agustín y lo hicieron papa al horno”.

Molesto por lo que escuchó sobre su persona, Agustín salió al cruce por Twitter. “Jajaja, es tremendo como me nombran en todos los programas y hace un mes que no salgo en TV”, comenzó para luego añadir: “Mira si la frodoneta no les dio de comer a todos durante cinco meses y todavía también, llevan a los finalistas y le preguntan por mí”

También por esa red social, Daniela Celis, hizo eco de las palabras de Frodo: “¿Ya te despertaste, Agus? ¿O seguís en el sueño aún?”. lanzó citando el tuit.