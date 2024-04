La dura denuncia que recibió Daniela de Gran Hermano tras estafar a una emprendedora

Luego de las repercusiones que generó el ingreso de Daniela Celis y Thiago Medina a la casa de “Gran hermano 2023″, Pestañela volvió a estar en el centro de la polémica, dado que fue denunciada por una emprendedora, quien asegura que la mediática intentó estafarla.

En las últimas horas, una emprendedora que la contrató para hacer un sorteo y así́ ganar seguidores la denunció por hacer “trampa”. Según la denunciante, Daniela hizo que ganara el premio una amiga de ella y las descubrió.

A través de su cuenta de TikTok, Josefina Polarolo, dueña del emprendimiento de relojes, explicó sobre el inconveniente que tuvo con Daniela de GH 2022: “El sorteo ella lo iba a subir a las 20, y a las 18.30 me arranca a seguir una chica. La stalkeo y tenía el perfil privado, pero Dani la seguía. Pensé que era una amiga de Dani, a la que le mostró los relojes y le gustaron”, comenzó narrando.

Minutos más tarde comenzó a seguirla otra usuaria de nombre Sol. “Tenía el perfil público, pero no la seguía nadie, capaz que alguien le había recomendado la página”, pensó Josefina, que decidió “stalkearla”.

“Dani sube el sorteo, nos arranca a seguir un montón de gente, y después sube quién había ganado. Y ganó esta Sol, que nos había seguido antes de que Dani suba el sorteo. Todo bien, qué bien por Sol”, señaló la emprendedora respecto a los resultados obtenidos.

La historia dio un giro inesperado cuando Polarolo le envió el código de descuento a la ganadora del sorteo, y esta “hace la compra a nombre de Martu, la otra chica que me había seguido antes”. “Dije ‘no puede ser, acá hay algo raro’”.

“La orden de compra era por 150 mil pesos. Al ratito, me llega una transferencia a nombre de Mara Celis, la hermana de Daniela, por la diferencia. Ahí me quedé más tiesa todavía”.

Después del envío de dinero, Mara se contactó con la emprendedora, pese a que hasta ese momento no habían hablado antes. “Me dijo yo siempre me contacto con las ganadoras. Le hablé a la chica que ganó y me dice que no tiene cuenta bancaria para poder hacer la transferencia, así que ahí te la hice yo y ella después a la tarde me alcanza la plata’”.

Polarolo le cuestionó a la hermana de Daniela que, a pesar de que la ganadora se llamaba Sol, la compra se haya hecho a nombre de Martu, a quien Celis seguía en redes sociales. Asimismo, la emprendedora mostró sus dudas respecto a que ambas usuarias la comenzaron a seguir antes de que Daniela publicara el sorteo.

“Me mandó un audio de esta Sol que dice ‘sí, Martu es mi prima. Lo compré a nombre de ella porque yo no estoy, para que lo retire ella’. Le pudo pedir los datos a la prima, pero no le pudo hacer la transferencia”.

Tras dejar enfriar la situación, Josefina se dio cuenta de que Daniela había dejado de seguir a Martina, lo que la obligó a contactarse con la manager de Celis, con quien había realizado el acuerdo comercial.

“A la tarde hablé con Naty, la representante, que debe ser una persona más pensante y no como esta Mara que me está boludeando. Naty me dice ‘no puede ser que te hayan hecho esto, voy a hablar con Mara y te vamos a compensar”.

Pese al convenio que tenía la joven con Daniela Celis, y ante tantas inconsistencias en el desarrollo del sorteo, Josefina resolvió no entregar el premio. “La verdad que a mí me quedaron muchísimas dudas. Yo le dije que el sorteo no lo iba a entregar porque a mí no me cierra. Pero la representante me dijo ‘ay sí, a mí me re cierra’”, indicó la dueña de la marca.

“Yo el sorteo no lo voy a entregar, dijeron que ellas se iban a hacer cargo. No sé qué habrán hecho. ¿Fue mucha casualidad y yo me estaba haciendo la cabeza, o me estaban boludeando a mí y a todos los seguidores que participaron del sorteo?”.