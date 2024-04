Santiago del Moro lo saluda en gala y no se sabe mucho de él: quién es “El Oráculo” de Gran Hermano

Santiago del Moro volvió a marcar un antes y después con el regreso de Gran Hermano. El conductor es el principal responsable de darle voz y entidad a una casa que se encuentra plagada de personalidades que han revolucionado la televisión local.

Dentro de los detalles más importantes que tiene GH 2023, el que más se destaca es uno que a diario está en las tribunas. Resulta que a del Moro le gusta interactuar mucho con la gente y, cada vez que abre el programa, a su costado se lo ve a El Oráculo.

El Oráculo de GH está siempre presente en las galas.

Así es como lo apodó el conductor al hombre de 92 años que realmente se llama José María Bordone Caba. Dicha persona conoció al periodista cuando participó en 2019 de Quién quiere ser millonario, y nunca más se alejó de las cámaras.

El hecho de que por aquel entonces se haya transformado en el jugador más longevo marcó para siempre su vida. Junto a Blanquita, su pareja que conoció bailando tango en Centro Asturiano, se hicieron virales por su historia de amor y ella tristemente falleció en el 2020, tras más de 60 años de matrimonio.

“Con Blanca llevamos 56 años de casados y cuatro de novios. El secreto es que nos aguantamos día a día”, explicó José por aquel entonces. Siendo una pareja revelación, estuvieron invitados a diferentes programas como Cortá por Lozano.

“Él tiene muchos libros, tres bibliotecas y hay libros por todos lados y justo para el cumpleaños le regalaron cuatro libros”, contó Blanca, súper enamorada de él. Con más de cinco décadas de casados, lo que muchos quisieron saber es el secreto que tienen.

Y si bien todo se basó en el amor que se tuvieron, El Oráculo destacó que la paciencia fue lo más importante: “Me levanto temprano, pero no tengo tiempo para leer. Cuando no tengo que hacer una cosa tengo que hacer otra, cuando no tengo un médico tengo otro. Además, tengo una hermana en un geriátrico y hago cosas para ella”.